Zaprezentowana propozycja projektu ustawy nie ma nic wspólnego z tym, jak podchodzę do środowiska LGBT. Proszę wierzyć: kompletnie nie obchodzi mnie, jaką ktoś ma orientację. To prywatna sprawa każdego człowieka. Ale tym, co mnie szczególnie interesuje, są dzieci i ochrona ich dobra. Słyszałem już głosy, że chcemy ograniczyć adopcję tylko do małżeństw sakramentalnych. Bzdura! Projekt określa, że dobro adoptowanego dziecka jest zapewnione wtedy, gdy trafia ono do małżeństwa. Jednak w określonych sytuacjach, kiedy nie ma innego sposobu na zapewnienie środowiska rodzinnego, dziecko będzie mogło być adoptowane przez osobę niepozostającą w związku małżeńskim. Nie odbieramy więc prawa do adopcji osobom samotnym. Zwracam przy tym jednak uwagę, że tak samo jak dotychczas, będzie podlegało sprawdzeniu, z kim taka osoba mieszka, z kim tworzy wspólnotę gospodarczą, duchową i fizyczną, ale ze szczególnym uwzględnieniem – czy jest to osoba tej samej płci. Dla rozwoju dziecka adoptowanego, które często ma już za sobą trudne przejścia, ważne jest, by trafiło do środowiska rodzinnego, w którym dostanie szansę na spokojny, harmonijny rozwój. Adopcja to zastąpienie rodziny, więc i relacje w niej muszą być takie, jak w rodzinie. Stąd propozycja, by w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wprowadzić jednoznaczny zakaz adopcji dziecka przez mężczyznę lub kobietę, którzy pozostają we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci. A jako narzędzie, by to zweryfikować, proponujemy zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tak, by ośrodek adopcyjny był zobowiązany do szczególnego uwzględnienia okoliczności wspólnego pożycia osób tej samej płci. Podkreślę: nie interesuje nas, czy ktoś jest homoseksualistą, tylko z kim i jak zamierza tworzyć dom dla dziecka. Jestem przekonany, że takie postawienie sprawy podziela miażdżąca większość Polaków.