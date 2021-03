Jakie są szanse projektu w Sejmie? Anna Milczanowska (PiS) w wypowiedzeniu konwencji widzi obronę suwerenności kraju. – Ratyfikowaniu konwencji przez Polskę w 2015 r. towarzyszył sprzeciw, także wśród rządzących PO-PSL, a klub PiS ją odrzucił. W wielu punktach jest sprzeczna z Konstytucją RP. Dał temu wyraz premier, kierując do TK wniosek o zbadanie jej zgodności z ustawą zasadniczą – mówi. Liczy na to, że projekt trafi do komisji ustawodawczej lub rodziny i tam będzie czas na dyskusję. – Bo to, co robi lewica, ideologizując walkę z przemocą, jest karygodne. Szczególnie w kontekście szkalowania Polski na arenie międzynarodowej i niedawnego uznania UE „strefą wolności dla osób LGBT”– dodaje, zapewniając, że w Polsce nie ma aktu prawnego, który ograniczałby wolności „tych ludzi”.