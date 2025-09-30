„Fundacje rodzinne to ważny element polskiego systemu. Ich zadaniem jest umożliwienie sprawnej sukcesji majątku. Nie ma jednak zgody na agresywne optymalizacje podatkowe, które umożliwili nasi poprzednicy. Dziś Rada Ministrów przyjęła rozwiązania uszczelniające w tym obszarze” – poinformował we wtorek na platformie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Zmiany w zwolnieniach podatkowych fundacji rodzinnych

We wtorek Rada Ministrów omawiała projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, której celem jest zmiana niektórych zasad opodatkowania fundacji rodzinnych.

Zgodnie z projektem z należnego fundacji rodzinnej zwolnienia podatkowego będą korzystać wyłącznie dochody z długoterminowego najmu mieszkaniowego, a więc „gdy fundacja rodzinna wynajmuje wskazane w przepisie nieruchomości osobom fizycznym na ich własne potrzeby mieszkaniowe”. Przychody z innych rodzajów najmu nieruchomości mieszkaniowych, w tym najem krótkoterminowy czy wszystkie inne formy najmu na zasadach komercyjnych, będą objęte podatkiem na zasadach ogólnych.

Podatkiem zostaną objęte także dochody ze zbycia mienia, wniesionego lub przekazanego nieodpłatnie do fundacji rodzinnej, lub nabytego przez fundację rodzinną od podmiotu, jeżeli zbycie to nastąpiło przed upływem 36 miesięcy licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło to wniesienie, przekazanie lub nabycie. W uzasadnieniu do projektu wskazuje się, że takie ograniczenie wzmocni „realizację celów statutowych fundacji rodzinnej”, ponieważ „fundacja rodzinna jako narzędzie sukcesji powinna mieć zapewnioną przestrzeń do skoncentrowania się na długoterminowych inwestycjach”.

Fundacje rodzinne mają koncentrować się na długoterminowych inwestycjach

Projekt zakłada też m.in., że zwolnieniu przysługującemu fundacji rodzinnej nie będą podlegać przychody z udziału w funduszu, spółdzielni lub innym podmiocie, jeżeli nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a ich przychody, koszty, dochody lub straty są traktowane jako odpowiednio osiągnięte lub poniesione przez fundację rodzinną. Zwolnienie nie obejmie także przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną. (PAP)