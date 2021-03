- Średnia dzienna przekracza 14 tys. A to o 27 proc niż było tydzień temu - wyliczał minister Niedzielski. I dodał: "Mamy do czynienia z rozwojem pandemii i jest to trend trwały".

Jak podkreślał Niedzielski te wyniki znajdują pokrycie w obłożeniu łóżek.

- Ta sytuacja w skali krajowej jest trudna, ale jest tez zróżnicowana jeśli chodzi o poszczególne regiony - mówił minister Niedzielski.

Najgorzej – jeśli chodzi o średnią dzienną liczbę zachorowań na 100 tys. mieszkańców – sytuacja wygląda w województwie warmińsko-mazurskim, pomorskim, mazowieckim i lubuskim. W ciągu ostatnich tygodni zwiększa się obłożenie łóżek covidowych oraz zajętość respiratorów:

18686 zajętych łóżek – 68%

1929 zajętych respiratorów – 71%

Lockdown w województwie mazowieckim i lubuskim

Decyzje w sprawie zaostrzenia obostrzeń podejmujemy wspólnie z naszymi specjalistami z zakresu zdrowia publicznego, profesorami, wirusologami, epidemiologami. Musimy podejmować odpowiedzialne decyzje, uwzględniając realia epidemiczne. Konieczne jest, abyśmy ograniczyli mobilność społeczną, która jest kluczowa w walce z COVID-19. Szczególnie ważne jest to w regionach, gdzie wskaźniki zachorowań są najwyższe: Warmia i Mazury, Pomorze, a także Mazowsze i Lubuskie.

Od kiedy będą obowiązywały obostrzenia w województwie mazowieckim i lubuskim

Zaostrzone zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały w:

woj. warmińsko-mazurskim – przedłużone do 28 marca

woj. pomorskim – od 13 do 28 marca

woj. mazowieckim – od 15 do 28 marca

woj. lubuskim – od 15 do 28 marca

Zasady w województwach mazowieckim i lubuskim

We wskazanych okresach będą obowiązywały poniższe ograniczenia. Swoją działalność muszą zawiesić:

baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);

(wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej); sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna

hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);

(wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu); galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie.

– z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie. teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);

(możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online); kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);

(zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury); stoki narciarskie

kluby fitness i siłownie

obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).