Szefowa MRiPS pytana była we wtorek w Programie Pierwszym Polskiego Radia o informacje podane przez portal OKO.press i SuperExpress, że w programie odbudowy po kryzysie – Nowy Polski Ład, który ma ogłosić premier Mateusz Morawiecki - znalazła się m.in. propozycja wprowadzenia emerytury bez podatku, jeśli będzie to emerytura do kwoty 2,5 tys. zł.

"Powiem tak: jednak dobrze byłoby poczekać, kiedy Nowy ład będzie ogłoszony, kiedy pan premier, ale także władze partii, ogłoszą jakie konkretne działania w ramach Nowego Ładu zostaną podjęte i wtedy o konkretach będziemy rozmawiali. Teraz każdy z jakimś tam kawałeczkiem informacji idzie do mediów. Natomiast ja wyznaję taką zasadę, że poczekajmy aż cały ten nowy porządek Nowy ład zostanie przedstawiony" - odpowiedziała Maląg.

"Przede wszystkim działania, które przewiduje Nowy Ład mają służyć poprawie sytuacji Polaków, poprawie sytuacji zarówno po wyjściu z pandemii, wsparcie polskich rodzin, bo takie działania nasz rząd podejmuje od 5 lat, gdzie rodzina jest w centrum uwagi poprzez realizację i programów społecznych, ale i wszystkich programów gospodarczych" - dodała.

Minister rodziny i polityki społecznej odniosła się także do pytania o jej wypowiedź na spotkaniu ministrów Grupy Wyszehradzkiej, że w najbliższych tygodniach premier przedstawi nowe rozwiązania dotyczące polityki rodzinnej. Pytana, była czy to będą rozwiązania, które trafią do Nowego Ładu, czy to będą rozwiązania, które zostaną ujawnione wcześniej.

"Żadnych nowych rozwiązań wczesnej nie będziemy pokazywać. cały czas pracujemy na Strategią Demograficzną, która będzie wyznaczała kroki działania dla polityki prorodzinnej, ale w polityce prorodzinnej, rodzina - tak jak mówię - jest w centrum uwagi od 5 lat, wsparcie rodzin zarówno z dziećmi, jak i seniorów to jest priorytet. Otworzenie szerokiej koalicji na rzecz wsparcia: rząd, samorząd, organizacje pozarządowe" - powiedziała.

"Te działania na pewno będą wzmacniane, dlatego też kolejne działania, które będą kompleksowo obejmowały czy politykę podatkową, czy mieszkaniową, one będą trafiały jako wsparcie dla rodzin" - wskazała Maląg.