Dotarliśmy do stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym resort wyraża wątpliwości dotyczące szykowanego w Unii Europejskiej rozporządzenia Digital Services Act (DSA). Cała sprawa jest kolejnym pretekstem do tlącej się wojny między PiS a partią Zbigniewa Ziobry.

Resort sprawiedliwości ma trzy zastrzeżenia. Po pierwsze krytykuje fakt, że autorzy projektowanej regulacji proponują rozwiązywanie sporów użytkowników z platformą przed sądami irlandzkimi, czyli zgodnie z aktualnymi europejskimi siedzibami wielkich platform internetowych. To zdaniem MS utrudni obywatelom dochodzenie swoich praw i zmusi do korzystania z usług tłumaczy przysięgłych. Stąd postulat dotyczący wprowadzenia krajowej jurysdykcji. Po drugie MS chce, by rozporządzenie dawało państwom członkowskim nie tylko uprawnienia do wydawania nakazów usuwania treści, ale i ich przywracania. Prawica zarzuca największym serwisom społecznościowym dążenie do cenzurowania treści o charakterze konserwatywnym.

W nieformalnych rozmowach ziobryści dodają, że spór ma jeszcze jedną płaszczyznę. – Przygotowaliśmy projekt ustawy o wolności słowa w internecie, który najpierw wyciekł z rządu, a teraz jest blokowany przez KPRM. Premier Mateusz Morawiecki jest gotów zgodzić się na unijne ACTA3, byle tylko nie dopuścić do uchwalenia naszej ustawy – twierdzi polityk Solidarnej Polski, nawiązując do oprotestowanej przed dekadą Umowy handlowej o zwalczaniu obrotu towarami podrabianymi. Nasz rozmówca przekonuje, że z roboczej korespondencji z KPRM wynikało, że otoczenie szefa rządu uznaje postulaty ziobrystów za sprzeczne ze stanowiskiem rządu i nie może ich uwzględnić.

Jego zdaniem spór ma dwie płaszczyzny. Po pierwsze chodzi o to, czy regulując funkcjonowanie platform, powinniśmy to zrobić ustawą krajową czy wspólnie z innymi krajami wypracować przepisy dla całej Unii. Ziobryści uważają, że trzeba uchwalić ich ustawę o wolności słowa w internecie i potem ewentualnie ją skorygować pod kątem unijnych regulacji, które wejdą w życie może za dwa lata. – Musimy to uregulować jeszcze w tej kadencji, a na pewno przed wyborami w 2023 r., by debata nie była ograniczana – wskazuje jeden z ziobrystów.

KPRM uważa, że skoro prace na szczeblu unijnym już trwają, nie ma sensu wychodzić teraz z ustawą. – Możemy zrobić świetną ustawę, tylko co nam po niej, jeśli nie będzie zgodna z prawem unijnym? – wskazuje nasz rozmówca z otoczenia Morawieckiego. Przyznaje też, że ma wątpliwości merytoryczne co do projektu Solidarnej Polski. – Kontrowersje budzi pomysł utworzenia Rady Wolności Słowa. Systemowo nowa instytucja niewiele zmieni, lepiej wykorzystać Urząd Komunikacji Elektronicznej albo Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Poza tym to otwarcie kolejnego frontu. Opozycja rzuci się na to, jak wygłodniały pies na kiełbasę – komentuje nasz rozmówca.

Tarcia wokół projektu unijnego rozporządzenia to kolejny w ostatnich dniach przykład koalicyjnych sporów. Solidarna Polska postanowiła odegrać się na PiS za odwołanie Janusza Kowalskiego z funkcji wiceministra aktywów państwowych i w czwartek poparła w Sejmie wniosek opozycji zobowiązujący wicepremiera Piotra Glińskiego do przekazania informacji o tym, jak wydano pieniądze z covidowego funduszu dla artystów. – Tu musi być przejrzystość. Nasi wyborcy mają problem z pracą, a tu mamy zwrot utraconych dochodów – uzasadniał głosowanie jeden z ziobrystów. Faktycznie nie miało ono jednak politycznych konsekwencji, a miało być sygnałem dla PiS, że ignorowanie koalicjantów oznacza kłopoty.

Na te sygnały odpowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w piątkowym wywiadzie dla PAP, w którym zapewnił, że nie chce „niszczyć sojuszników”. – Chętnie będziemy dalej rządzić Polską razem z tymi dwiema partiami, ale w proporcji wynikającej z układu sił – powiedział. Największa partia Zjednoczonej Prawicy na przemian grozi i sugeruje, by się dogadać. Na razie bez powodzenia. W koalicji rośnie też napięcie wokół postpandemicznego planu odbudowy i dodatkowych unijnych dochodów na jego rzecz. SP konsekwentnie mówi „nie”. – Na razie mamy rząd większościowy. Zobaczymy, co będzie przy głosowaniach, m.in. unijnego programu odbudowy. Jeśli ktoś chce brać odpowiedzialność za to, że się to nie uda, to bardzo źle zapisze się w historii Polski – mówił Kaczyński. Kolejny punkt sporny to Rzeszów, w którym obie partie chcą wystawić swoich kandydatów na prezydenta miasta. Ziobryści proponują wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, a PiS, jak nieoficjalnie ustalił RMF FM, wojewodę podkarpacką Ewę Leniart. Wybory mają się odbyć 9 maja.