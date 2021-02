Ministerstwo Zdrowia zaleca, by preparatem firmy AstraZeneca szczepić przeciw COVID-19 osoby do 69 lat. Resort wydał w sobotę komunikat w tej sprawie. Dotychczas zalecane było stosowanie szczepionki AstraZeneca do 65. roku życia.

Komunikat, który z upoważnienia ministra Adama Niedzielskiego wydał wiceminister Maciej Miłkowski, powstał w oparciu o rekomendacje Rady Medycznej, działającej przy premierze oraz opinię Zespołu ds. Szczepień Ochronnych, działającego przy resorcie. MZ poinformowało, że zaleca, aby szczepienia przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień były wykonywane szczepionką Vaccine AstraZeneca u osób dorosłych urodzonych w roku 1952 oraz młodszych. Szczepienie winno odbywać się w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu 10-12 tygodni. Zalecenie – jak zaznaczono - jest zgodne z charakterystyką produktu leczniczego. 24 listopada br. Rada Medyczna oceniła, że w świetle wyników nowych badań klinicznych stosowanie szczepionki AstraZeneca jest dopuszczalne u osób od 18 do 69 roku życia. 26 lutego opinię w tym zakresie wydał też Zespół ds. Szczepień Ochronnych. Zespół zarekomendował, aby szczepienia przeciw COVID-19 z wykorzystaniem szczepionki AstraZeneca były prowadzone w grupie od 18 do 69 lat. Szczepionka od firmy Astra Zeneca przeciw COVID-19 zawiera zmodyfikowanego, niegroźnego wirusa, będącego nośnikiem mRNA. Wymaga dwóch dawek. Do jej transportu oraz przechowywania wystarcza temperatura 2-8 stopni Celsjusza; może być trzymana w zwykłej lodówce przez co najmniej przez 6 miesięcy.