Wydział komunikacji społecznej CBA informował w połowie grudnia ub.r., że w śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zatrzymano łącznie dziewięć osób, w tym sześciu wrocławskich radców prawnych. Wówczas również przeszukano kancelarie prawne oraz komornicze.

Postępowanie, w którym funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali dziesiątą osobę dotyczy wyłudzenia zgromadzonych na rachunkach depozytowych sądów środków, które z uwagi na różne okoliczności nie mogły zostać wypłacone uprawnionym osobom i podmiotom.

Działania te miały być prowadzone przez grupę radców prawnych, którzy mieli posługiwać się podrobionymi dokumentami i na ich podstawie wszczynać procedurę egzekucyjną dla odzyskania nieistniejących w rzeczywistości zobowiązań.

Do zatrzymania kolejnego radcy prawnego i przeszukań doszło we wtorek - potwierdził wydział. Według śledczych miał on za pomocą poświadczającymi nieprawdę dokumentów wyłudzić z depozytów sądowych 300 tys. zł. Wrocławska prokuratura regionalna postawiła mężczyźnie zarzuty oszustwa, prania pieniędzy oraz posługiwania się nieprawdziwymi dokumentami.

Wszystkie podejrzewane dotąd osoby miały wyłudzić w ostatnich kilku latach ok. 2 mln zł i usiłować uzyskać kolejne pół mln zł. Niektórzy mieli ukrywać, że tak uzyskane środki pochodziły z przestępstwa.

Prokurator zastosował wobec zatrzymanego wolnościowe środki zapobiegawcze - podał PAP wydział.