Na początku lutego PO poinformowała o uruchomieniu akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie likwidacji TVP Info i likwidacji opłaty abonamentowej. Najpierw trzeba utworzyć komitet inicjatywy ustawodawczej do czego potrzebnych jest minimum 1000 podpisów z poparciem.

"Udało nam się zebrać 7 tysięcy podpisów pod założeniem komitetu inicjatywy ustawodawczej by zlikwidować TVP Info" - oświadczył Borys Budka na wtorkowej konferencji prasowej.

Według niego w TVP Info, "dzisiaj zamiast rzetelnej informacji mamy fabrykę hejtu, nienawiści, ale przede wszystkim biuletyn partyjny zamiast normalnej telewizji informacyjnej". "Telewizję publiczna należy zbudować od nowa, trzeba przywrócić standardy rzetelnego dziennikarstwa" - powiedział szef PO.

"Likwidacja w tej postaci telewizji informacyjnej, a tak naprawdę partyjnej propagandy, jest testem na przyzwoitość" - stwierdził Budka.

Ocenił też, że to co stało się w ostatnich dniach, próba - jak powiedział - "nałożenia haraczu na wolne media", potwierdza, że "wolne media wymagają gruntownej reformy". "Nie zrobią tego rządzący, nie zrobi tego ta władza, która zawłaszczając media publiczne odebrała sobie prawo do jakiejkolwiek dyskusji w tym zakresie" - dodał Budka.

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski powiedział, że jego ugrupowanie zaczyna akcję zbierania - potrzebnych do złożenia obywatelskiego projektu - 100 tys. podpisów w trzy miesiące. "To jest w pewnym sensie możliwość opowiedzenia się właśnie za prawdą. To jest demonstracja, na którą namawiamy naszych obywateli sprzeciwu wobec tej manipulacji, która nas zalewa z tak zwanej telewizji publicznej" - podkreślił Trzaskowski.

W tym kontekście mówił o tym, jak "TVP szczuła na Pawła Adamowicza". "Tych manipulacji jest mnóstwo, widzieliście państwo oskarżenia o złe odśnieżanie ulic, ilustrowane zdjęciami autostrady, za którą odpowiada rząd" - powiedział Trzaskowski. Podobnie manipulacje - dodał prezydent Warszawy - niedawnej awarii w oczyszczalni ścieków Czajka, której nie było, a także niewydawania dowodów osobistych w stolicy, choć było to wynikiem awarii rządowego serwera.

Trzaskowski podkreślił, że z inicjatywą obywatelską chodzi także to, że projektu zgłoszonego jako obywatelski nie można włożyć do sejmowej "zamrażarki" - musi on być dyskutowany na sali plenarnej.

"Potrzebna jest nowa telewizja, kontrolowana przez obywateli i chcemy złożyć jasną deklarację w imieniu Koalicji Obywatelskiej: również obecna opozycja, gdy dojdzie do władzy, nie będzie mogła korzystać z tego, co robi w tej chwili władza. Telewizja publiczna będzie kontrolowana przez obywateli" - oświadczył Budka. Zapowiedział, że o szczegółach PO będzie rozmawiać z innymi partiami opozycyjnymi.

Budka wyraził nadzieję, że projekt reformy mediów będzie projektem całej opozycji, a jednym z jego elementów będzie likwidacja Rady Mediów Narodowych.

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska wypowiedź liderów PO i ich inicjatywę określiła ją jako niepoważną. "To są ludzie nierozumiejący demokracji. Chcieliby odciąć społeczeństwo od informacji i kontrolować treści publikowane w mediach" - powiedziała. Stwierdziła też, że "trudno nazwać próbę likwidacji TVP Info inicjatywą obywatelską skoro jej inicjatorem jest Platforma Obywatelska". "Politycy Platformy mają zapędy autorytarne i nie potrafią pogodzić się z pluralizmem" - oceniła rzeczniczka PiS.

Zgodnie z konstytucją inicjatywa ustawodawcza przysługuje grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli stanowi, że po zebraniu 1000 podpisów z poparciem dla projektu ustawy pełnomocnik komitetu inicjatywy ustawodawczej zawiadamia marszałka Sejmu o utworzeniu komitetu. Jeżeli zawiadomienie odpowiada warunkom określonym w ustawie marszałek Sejmu, w terminie 14 dni od jego doręczenia, postanawia o przyjęciu zawiadomienia.