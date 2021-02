Obraz, który wyłania się z badań, pokazuje, że jesteśmy podzieleni w kwestii dalszej polityki pandemicznej. Tyle samo ‒ po 33 proc. ‒ opowiada się za opcją poluzowania obostrzeń, jak i ich pozostawienia na obecnym poziomie. 21 proc. chce zaostrzenia rygorów, a 12 proc. nie ma zdania. ‒ To, co widać także z innych badań, to że Polacy nie postrzegają obostrzeń w kontekście walki z pandemią, tylko dolegliwości, i pytanie, czy gotowi są je dalej znosić? Widać, że nie są – komentuje Marcin Duma z United Surveys. Dodaje, że to nastroje powszechne nie tylko w Polsce, lecz także w całej Europie. Choć analiza szczegółów badań pokazuje wyraźną różnicę ze względu na wiek pytanych. Wśród najmłodszych badanych ponad połowa jest zwolennikami luzowania obostrzeń. Z kolei wśród najstarszych wyraźnie widać chęć zaostrzenia rygorów. To efekt obaw o skutki COVID-19.