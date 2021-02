Wiceminister zdrowia odnosząc się na antenie TV Republika do tego, że do Polski trafia mało szczepionek, a harmonogram szczepień jest zmieniany powiedział: "UE podpisując umowę z firmami farmaceutycznymi zawarła pewien harmonogram, był tam malutki kruczek, że firma przed dostawą może ten harmonogram zmienić. Te firmy wykorzystują tę lukę w umowie i rzeczywiście ten harmonogram przed dostawą do danego kraju jest zmieniany, najczęściej na niekorzyść".

"To jest bardzo zła sytuacja" - ocenił Kraska.

Przypomniał, że w środę premier Mateusz Morawiecki apelował do Unii Europejskiej, żeby KE wykorzystywała swoje wpływy, swój nacisk gospodarczy na duże koncerny farmaceutyczne, żeby jednak dotrzymywały tych umów, a nie odsprzedawały szczepionki po wyższych cenach.

"Myślę, że UE powinna zdecydowanie bardziej naciskać na koncerny farmaceutyczne, aby wywiązywały się z tych dostaw. Nam to oczywiście komplikuje proces szczepień, aczkolwiek staramy się, aby ta grupa szczególnego ryzyka, czyli seniorów powyżej 70. roku życia, ten harmonogram miała w miarę niezaburzony" - podkreślił.