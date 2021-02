W umowie partnerstwa, dokumencie, w którym rząd pokazuje, jak ma zamiar wydać eurofundusze, zaplanowano podział „tortu” pomiędzy sześć województw. Ministerstwo Funduszy, które przygotowało projekt umowy i teraz konsultuje go z regionami, informuje, że po zaakceptowaniu przez rząd trafi on do KE, co powinno nastąpić w III kw. 2021 r. – Od przebiegu negocjacji z Brukselą będzie zależeć ostateczna decyzja co do liczby regionów objętych wsparciem w ramach FST – podkreśla ministerstwo. Wyjaśnia, że na decyzję KE będzie mieć wpływ zawartość przygotowywanych przez samorządy województw terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji. Także one – po akceptacji MFiPR – zostaną przekazane do KE wraz z Krajowym Planem Sprawiedliwej Transformacji oraz propozycją programu operacyjnego wdrażanego ze środków FST.