Wątpliwości budzi też to, jak zostaną podzielone pieniądze z nowej „składki”. Projekt zakłada, że 35 proc. wpływów trafi do nowo powołanego funduszu i zostanie spożytkowane na „kreację i produkcję nowoczesnych projektów medialnych, w tym budowę i rozwój kanałów i platform informacyjnych (m.in. audycji radiowych i telewizyjnych, portali internetowych)”, realizację „projektów służących analizie treści pojawiających się w mediach, w szczególności cyfrowych” czy „promowanie dziedzictwa narodowego”. – Oznacza to, że część wpływów ze składek od największych dystrybutorów reklam wróci do mediów, które podejmą się m.in. realizacji szczególnie istotnych społecznie projektów – tłumaczy rząd.