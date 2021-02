Na szeroką skalę Polacy mogli się dowiedzieć o tym po publikacji głośnej książki „Dalej jest noc” pod redakcją Barbary Engelking i Jana Grabowskiego. To najprawdopodobniej jedna z najważniejszych pozycji ostatniej dekady. Jej lektura zakłóca miły dla polskich uszu dźwięk husarskich skrzydeł. To rozpacz i ból. Czytanie jej jest taplaniem się w brudach, o których nakarmiony glorią Wiednia i godnością powstań Polak nie chce pamiętać. Siła tych emocji nie może jednak odebrać prawa do oceny tego, czy dane w tej publikacji są najzwyczajniej zgodne z prawdą czy nie. Szczególnie jeśli informacje dotyczą konkretnych, żyjących jeszcze, znanych z imienia i nazwiska ludzi. Taką osobą jest Filomena Leszczyńska, której stryj Edward Malinowski został opisany jako osoba współodpowiedzialna za śmierć 18Żydów.

Niezależnie od tego, czy propisowska Reduta Dobrego Imienia wspiera jej działania czy nie, i czy rodzina Leszczyńskiej słucha Radia Maryja, czy popiera Strajk Kobiet, ma ona prawo do walki o dobre imię przodków. To nie jest starcie „reżimu PiS” z ciemiężonymi przez dyktaturę i cenzurowanymi naukowcami, tylko konkretna sprawa cywilna o ochronę konkretnych dóbr osobistych, prowadzona przed konkretnym sądem okręgowym w Warszawie. Sądem, który co drugi dzień w „Wiadomościach” TVP jest określany mianem „nadzwyczajnejkasty”.

– Domagam się, by uniwersytet podjął mocniejsze działania dyscyplinarne wobec Hájkovej i wypłacił rekompensatę za ekstremalne cierpienie – mówiła córka cytowana przez dziennik „The Guardian”. 250 tys. euro to znacznie więcej niż 100 tys. zł, o które walczyła Leszczyńska (sąd orzekł wczoraj na jej korzyść, nakazał przeprosiny, ale roszczenie pieniężne oddalił). Na uniwersytecie w Warwick wszczęto zresztą postępowanie wyjaśniające, czy Hájková dochowała staranności i czy nie naruszyła standardów etycznych. Sprawa jest równie zagmatwana, co kwestia sołtysa Malinowskiego, który jest stryjem Leszczyńskiej. Córka Ocalonej twierdzi, że to strażniczka SS bez wzajemności zakochała się w jej matce i nie istniała między nimi relacja intymna. Matka wykorzystywała po prostu to uczucie jako taktykę przetrwania Zagłady.