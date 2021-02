Deficyt budżetowy na koniec 2020 roku będzie o ok. 25 mld zł niższy niż zaplanowany w znowelizowanej ustawie budżetowej, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Według znowelizowanej ustawy budżetowej, limit deficytu na ub.r. to 109,3 mld zł. Podtrzymał, że tegoroczny wzrost PKB może wynieść ok. 4%.

"Deficyt budżetowy za cały rok zeszły będzie o ok. 25 mld zł niższy niż zaplanowany w znowelizowanej ustawie budżetowej" - powiedział Morawiecki, cytowany w zapowiedzi wywiadu dla Telewizji wPolsce.pl. Wywiad ten ma zostać opublikowany dziś o godz. 18:00. Według opublikowanych w styczniu finalnych danych Ministerstwa Finansów, w budżecie państwa na koniec listopada 2020 r. odnotowano 13,2 mld zł deficytu. "Nie tylko recesji, pandemii nie będziemy mieć, ale będzie to silne odbicie gospodarcze - myślę, że co najmniej w okolicach 4%" - powiedział także premier w wywiadzie dla Telewizji wPolsce.pl. Tegoroczna ustawa budżetowa zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4% w 2021 r. Morawiecki: W tym tygodniu możliwe decyzje ws. dalszego otwierania gospodarki Zobacz również Morawiecki wskazał też, że celem "Nowego Polskiego Ładu" będzie m.in. przygotowanie polskiej gospodarki do działania po pandemii. "Przedsiębiorcy będą czekać kilka kwartałów z decyzjami inwestycyjnymi. W to miejsce chciałbym, żeby weszło państwo, żeby weszły samorządy, żeby weszły środki budżetu państwa polskiego, środki europejskie - jak najszybciej" - powiedział premier. Na początku tego tygodnia wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin zapowiadał, że założenia projektu "Nowego Polskiego Ładu" powinny zostać zaprezentowane na przełomie lutego/ marca. Jak podała kilka dni temu "Rzeczpospolita", powołując się na rozmowy z politykami Prawa i Sprawiedliwości (PiS), "plan ten dotyka kluczowych kwestii, które ujawnił rok walki z pandemią", a także sfer takich jak edukacja, cyfryzacja, służba zdrowia, infrastruktura czy rozwój, planowanie przestrzenne, mieszkalnictwo.