Ludzie bliscy szefowi rządu reagują inną tezą: oto Obajtek ma się stać wkrótce, właściwie już się stał, celem medialnego ataku – jako kluczowy gracz biznesowy i polityczny. Prezes nie tyle więc go namaszcza, ile sygnalizuje, że go nie poświęci. Skądinąd Kaczyński musi być Obajtkowi wdzięczny. Zapowiedź wykupienia grupy Polska Press to ostatnio jedyny sukces rządzącego obozu. Dla lidera PiS to również krok w walce „o wolność”, którą on rozumie jako poszerzanie pluralizmu medialnego na korzyść własnego obozu. I nadzieja na komunikację z czytelnikami licznych gazet regionalnych, lokalnych i portali. W oczach prezesa to przejęcie imperium.