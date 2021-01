Minister edukacji i nauki pytany był w czwartek w RMF FM o nieprawidłowości przy organizacji szczepień przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz o to, czy rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong złamał prawo w związku z nimi. "Wydaje się, że tak, ale to nie ja jestem od oceny działalności pana rektora, od tego jest prokurator" - odpowiedział Czarnek.

Odniósł się do przytoczonych w wywiadzie zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie, z którymi nadzór nad WUM sprawuje minister zdrowia, ale w przypadku stwierdzenia naruszenia przez rektora prawa minister edukacji i nauki może wystąpić z wnioskiem o odwołanie rektora, może go też zawiesić.

"Naruszenie prawa musi zostać potwierdzone przez odpowiednie służby. Nie ja stwierdzam naruszenie prawa przez pana rektora" - odpowiedział. Jednocześnie zaznaczył, że sprawa jest analizowana przez prawników ministerstwa zdrowia i ministerstwa edukacji. "Decyzje konkretne w tej sprawie będą oczywiście podejmowane przez pana ministra zdrowia przy moim współudziale, ale analizy w tej sprawie trwają" - poinformował Czarnek.

Szef MEiN dopytywany był, czy chciałby, aby minister zdrowia wraz z nim podjął decyzję i jasno stwierdził, że rektor WUM zostaje zawieszony i oczekiwana jest jego dymisja. "Myśmy to już wyrazili. Minister Adam Niedzielski i ja oczekujemy od pana rektora Gacionga dymisji. To byłoby najlepsze rozwiązanie, przecięlibyśmy tę sprawę i szli do przodu ze szczepieniami i ochroną pacjentów przed koronawirusem" - odpowiedział.

Pod koniec 2020 roku ujawnione zostały informacje, że w Centrum Medycznym WUM zostały zaszczepione osoby spoza grupy zero, które nie były do tego uprawnione. Wśród tych osób znaleźli się m.in. były premier, a obecnie europoseł SLD Leszek Miller z żoną. Szczepionkę otrzymali też m.in. aktorzy: Krystyna Janda, Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, Michał Bajor i Radosław Pazura, satyryk Krzysztof Materna i dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. Dodatkowo na liście pojawili się przedsiębiorcy m.in. Zbigniew i Elżbieta Grycan, właściciele sieci popularnych lodziarni, a także małżeństwo twórców firmy "Dr Irena Eris" – Irena Eris i Henryk Orfinger.

Minister zdrowia Adam Niedzielski, gdy podsumowywał wnioski z kontroli NFZ w tej sprawie, stwierdził m.in., że nie widzi możliwości współpracy z władzami uczelni. "Moim oczekiwaniem jest dymisja rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" – oświadczył.

Prof. Gaciong zapowiedział w odpowiedzi, że nie ustąpi ze stanowiska i ocenił, że "kryzys wizerunkowy", który dotknął WUM, jest efektem "nie tylko błędów popełnionych przez spółkę Centrum Medyczne WUM", lecz także "bezprecedensowego manipulowania opinią publiczną przez ministra zdrowia".