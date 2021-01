Jak przekazała PAP przez rzeczniczka spółki Veolia Energia Warszawa Aleksandra Żurada, awaria dotyczy hotelu, który znajduje się przy ul. Poleczki. "Aby się tam dostać i zdiagnozować trzeba było odciąć od ciepła więcej budynków" - powiedziała. Początkowo było to 50 adresów, obecnie jest ich 19, znajdują się przy ul. Hołubcowej, Łączyny, Osmańskiej, Poleczki i Salsy.

Rzeczniczka poinformowała, że do awarii doszło o godz. 16.25. Przywrócenie dostaw ciepła planowane jest na poniedziałek na godz. 16.

Sytuacja jest na bieżąco aktualizowana pod adresem: https://energiadlawarszawy.pl/strefa-klienta/dla-odbiorcy/przerwy-w-dostawie-energii/.

W piątek po uszkodzeniu rury sieci ciepłowniczej na ul. Jagiellońskiej ogrzewania nie było w ponad 60 praskich budynkach, później tego dnia do awarii doszło też na Kabatach, a jej skutki dotknęły prawie 20 budynków. Do kolejnej awarii sieci ciepłowniczej doszło w sobotę na ul. Jagiellońskiej, krótko po naprawie poprzedniej. Ta awaria została już naprawiona i ciepło do budynków powinno wrócić ok. godz. 20.