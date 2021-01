Szczepienia osób z grupy zero, do której zakwalifikowano m.in. pracowników medycznych, personel administracyjny i pomocniczy placówek leczniczych, aptek, punktów aptecznych, hurtowni farmaceutycznych, firm transportujących leki, stacji sanitarno-epidemiologicznych, uczelni medycznych i studentów kierunków medycznych rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia ub. roku. Odbywają się one w tzw. szpitalach węzłowych, których jest ponad 500. Do piątku zaszczepiono około 450 tys. osób.

Dyrektor Kister wyjaśniła, że rejestracja tych osób odbywała się w sposób niestandardowy, czyli w puntach szczepiących bez konieczności zapisywania się na szczepienie poprzez centralny system e-rejestracji. Każda otrzymała automatycznie e-skierowanie na szczepienie. Natomiast od 15 stycznia 2021 działa centralny system e-rejestracji, do którego obecnie wpisywani są seniorzy powyżej 80. roku życia.

"Zapisy seniorów 80+ ruszyły w piątek. Rejestrowani są już za pośrednictwem centralnego systemu e-rejestracji. E-skierowanie dla nich wystawiane jest automatycznie, według PESEL. Natomiast szpitale węzłowe na tzw. zerowym etapie nie robiły tego poprzez system centralnej e-rejestracji Osoby takie otrzymywały e-skierowania, ale szczepienia umawiane były indywidualnie przez szpitale" – powiedziała Kister.

Równocześnie przypomniała, że z reguły drugie szczepienie powinno nastąpić po upływie 21 dni od pierwszego. Z uwagi na to, że w Polsce szczepienia rozpoczęto 27 grudnia 2020 podanie drugiej dawki szczepionki zacznie się od 17 stycznia br.

"Druga dawka szczepionki musi zostać podana w określonym terminie - tak, by szczepienie było maksymalnie skuteczne. Termin ten każdy punkt ustalał z pacjentem indywidualnie – w momencie pierwszego szczepienia umawiana była druga wizyta" – powiedziała.

"Po podaniu drugiej dawki i uzupełnieniu e-karty szczepień osoba zaszczepiona drugą dawką będzie mogła pobrać za pośrednictwem swojego Internetowego Konta Pacjenta kod QR, który potwierdza to, że jest ona zaszczepiona. Może też poprosić w punkcie szczepień o wydruk informacyjny z takim kodem" – powiedziała.

Centrum e-Zdrowia (CeZ) jest państwową jednostką budżetową powołaną przez Ministra Zdrowia; odpowiada za realizację projektów IT o szerokim zasięgu, kluczowych dla funkcjonowania obszaru ochrony zdrowia w Polsce.