"Proszę o refleksję, bo to, co pan wyprawia i te wypowiedzi, ale również te obrony ze strony pana kolegów, to jest po prostu żenujące. Wszyscy widzą, co się stało. Ogrom nieprawidłowości jest przerażający. 200 osób zaszczepionych poza kolejnością i to w placówce uniwersytetu medycznego, który powinien dokładnie wiedzieć, że w pierwszej kolejności, przy tej ilości szczepionki, jaką mamy, muszą być szczepieni ci, którzy są na pierwszej linii walki z koronawiuresem. A pan szczepi celebrytów, a pan szczepi ubeków"