Punkty szczepień przeżywają oblężenie: są bombardowane telefonami, ludzie przychodzą też do nich osobiście, aby zagwarantować sobie możliwość zaszczepienia przeciwko COVID-19 w pierwszym możliwym terminie. Aby nie odprawiać ich z kwitkiem, nie gasić entuzjazmu, ale też aby nie łamać procedur, medycy zapisują kandydatów do ukłucia w specjalnie zakładanych zeszytach.

W jednej z przychodni stworzono osobny system „zgłoszeń zainteresowanych”. – Zakładamy, że będziemy wysyłać e-maile i SMS-y, pewnie do części osób zadzwonimy, żeby ich już oficjalnie zapisać w systemie, kiedy ten ruszy – mówi dyrektor tej placówki. W pierwszym tygodniu – od 25 stycznia – będą rejestrować pacjentów w wieku 80 plus, w następnym, od 22 stycznia, osoby powyżej 70. roku życia.

I wszystko wskazuje na to, że na początku akcji szczepień walka o miejsce w kolejce będzie zażarta. Z prostej statystyki wynika, że każdy punkt szczepień otrzyma jedynie 30 dawek tygodniowo. Powód? Na razie tygodniowo przyjeżdża do Polski 360 tys. dawek, połowa z nich jest z automatu odkładana do magazynu, aby zapewnić beneficjentowi pierwszej dawki drugie, obowiązkowe, wkłucie. W efekcie zostaje 180 tys. dawek na ok. 6 tys. punktów szczepień – czyli ok. 30 dawek przypadnie na jeden, a będą dostarczane raz w tygodniu. Zapewne sukcesywnie fiolek z wakcyną będzie coraz więcej, jak przyjdą preparaty z Moderny, ale dziś jest, jak jest.