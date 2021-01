Wracając do sprawy szczepień, skoro Centrum Medyczne WUM otrzymało szczepionki, to powinna zostać wyznaczona osoba, która ustali harmonogram całej operacji. To nie jest zadanie rektora uniwersytetu medycznego. Pytanie, czy taki plan został opracowany, kto go sporządził, a także, czy obejmował osoby spoza grupy wyznaczonej w Narodowym Programie Szczepień. Jeżeli natomiast byli w nim ujęci inni pacjenci, to na podstawie czyjej decyzji, czy były w tej sprawie jakieś naciski, np. ze strony uczelni? Odpowiedź na te pytania pozwoli nam narysować pełen obraz tego, jak powinna kształtować się odpowiedzialność w tej sprawie. Aktualnie wiemy niewiele. Racjonalnie byłoby zakładać, że skoro była to akcja promowania szczepień, jak twierdzą osoby w nią zaangażowane, to powinna być ona od strony prawnej obudowana np. umowami z artystami, w ramach których zobowiązują się w zamian za szczepienie do określonych działań, np. publikacji informacji na ten temat na swoich profilach w serwisach społecznościowych. To wszystko należy sprawdzić.