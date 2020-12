Styczeń 2020

3. - Do umowy koalicyjnej nowego austriackiego rządu wprowadzono zapis dotyczący wykupu działek i dalszej rozbudowy miejsca pamięci w Gusen. "Polska polityka historyczna, polityka upominania się o sprawy najważniejsze, nieustającego przypominania, że we współczesnej Europie są sprawy, które trzeba do końca wyjaśnić i załatwić w należny sposób, jest skuteczna" – ocenił ten fakt wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

5. - Film "Pewnego razu… w Hollywood" Quentina Tarantino otrzymał "Złote Globy" w kategoriach: najlepsza komedia lub musical, najlepszy aktor drugoplanowy (Brad Pitt) i najlepszy scenariusz (Tarantino).

9. - Ambasador Republiki Serbii Nikola Zurovac udekorował Złotym Medalem za Zasługi slawistę, pisarza, poetę i tłumacza Grzegorza Łatuszyńskiego (zmarł 27 lipca 2020 r.).

13. - "Boże Ciało" Jana Komasy otrzymało nominację do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy.

14. - Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Piotr Cywiński został odznaczony papieskim medalem Pro Ecclesia et Pontifice.

24. - Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powołał Centrum Archiwistyki Społecznej - placówkę współprowadzoną przez MKiDN oraz Fundację Ośrodka KARTA. Oficjalną działałność Centrum Archiwistyki Społecznej rozpoczęło 1 lutego 2020.

27. - Odbyły się uroczyste obchody 75. rocznicy oswobodzenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, w których wzięło udział ponad 200 ocalałych z Polski i świata, 60 delegacji państwowych i organizacji międzynarodowych.

31. - Polska delegacja pod przewodnictwem wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdaleny Gawin i wiceprezydenta Gdańska Alana Aleksandrowicza złożyła w paryskim Centrum Światowego Dziedzictwa wniosek o wpisanie Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 28 lutego MKiDN poinformowało, że wniosek został pozytywnie zweryfikowany.

Luty 2020

3. - Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, zapowiedział powstanie Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego - państwowej instytucji kultury, której głównym celem będą "studia nad dziedzictwem myśli narodowej, nad różnymi przedstawicielami, nad historią szeroko pojętego ruchu narodowego, czy ruchu konserwatywno-narodowego z pewnymi odłamami także chrześcijańsko-demokratycznymi". Oficjalną działalność Instytut rozpoczął 17 lutego.

6. - W wieku 68 lat zmarł Romuald Lipko, kompozytor i multiinstrumentalista, współzałożyciel i autor wielu przebojów zespołu Budka Suflera.

9. - Zwycięzcą gali oscarowej okazał się "Parasite" Bonga Joon-ho - łącząca elementy dramatu, thrillera i komedii opowieść o dwóch rodzinach pochodzących z różnych klas społecznych, których losy niespodziewanie splatają się. Film południowokoreańskiego twórcy dostał cztery Oscary - za najlepszy film, reżyserię, scenariusz oryginalny i dla najlepszego filmu międzynarodowego (wygrywając m.in. z "Bożym Ciałem" Jana Komasy i "Bólem i blaskiem" Pedro Almodovara).

16. - Zmarł Jerzy Gruza, reżyser i scenarzysta, twórca wielu programów i widowisk telewizyjnych - miał 87 lat.

27. - Minister kultury i dziedzictwa narodowego powołał na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Zygmunta Stępińskiego. Trzyletnia kadencja Stępińskiego rozpoczęła się 1 marca 2020 roku.

27. - Rozstrzygnięto konkurs na projekt pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Autorem zwycięskiej pracy okazał się Mirosław Nizio - m.in. współtwórca wystawy głównej Muzeum Powstania Warszawskiego.

28. - Minister kultury Piotr Gliński podpisał umowę o współprowadzeniu przez MKiDN Teatru Wielkiego w Łodzi.

Marzec 2020

2. - "Boże Ciało" Jana Komasy dostało Polską Nagrodę Filmową Orły 2020 w kategorii najlepszy film. Orła w kategorii Osiągnięcia Życia odebrała Maja Komorowska.

2. - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje - ponad 100 mln zł na 375 projektów - w ramach programu Ochrona zabytków.

11. - Ze względu na epidemię koronawirusa odwołano tegoroczny Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.

12. - Polski rząd zawiesił funkcjonowanie instytucji kultury - teatrów, oper, filharmonii, muzeów, kin i sieci kinowych oraz uczelni i szkół artystycznych wszystkich szczebli.

17. - "#Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie!" - pod takim hasłem MKiDN poinformowało o instytucjach kultury, które - w związku z czasowym zamknięciem muzeów, filharmonii, oper, teatrów i bibliotek - umożliwiły kontakt ze sztuką poprzez kanały internetowe.

18. - Zmarł Emil Karewicz, aktor teatralny, filmowy i radiowy - miał 97 lat.

18. - MKDN poinformowało, że przygotowana przez rząd Tarcza Antykryzysowa obejmie ludzi i instytucje kultury. Przewidziano wsparcie państwa dla twórców i artystów, wzrost środków na pomoc socjalną, wspieranie rozwoju nowych form udostępniania kultury w sieci i aktywizację po przywróceniu działalności.

18. - Jedna z najcenniejszych strat wojennych, gotycki ołtarz Pietas Domini, po 78 latach - dzięki staraniom MKiDN - wrócił z Berlina do pierwotnego miejsca pobytu, czyli Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.

19. - Organizatorzy 73. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes ogłosili, że z powodu epidemii koronawirusa, wydarzenie nie może odbyć się w zaplanowanym terminie, czyli 12-23 maja. Poinformowali, że rozważają przełożenie imprezy na przełom czerwca i lipca. Ostatecznie festiwal został odwołany.

21. - MKiDN poinformowało, że - zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia - ograniczenie działalności instytucji kultury zostaje przedłużone do odwołania.

29. - Zmarł Krzysztof Penderecki, kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny. Przedstawiciel polskiej szkoły kompozytorskiej lat sześćdziesiątych XX wieku. Profesor i rektor Akademii Muzycznej w Krakowie - miał 86 lat.

Kwiecień 2020

9. - Zmarł Andrzej Strumiłło, malarz, grafik, rzeźbiarz, fotograf, poeta[2], pisarz, scenograf, profesor ASP w Krakowie - miał 92 lata.

22. - Minister kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński poinformował, że do programu "Kultura w sieci" wpłynęło ponad 12 tys. wniosków i że zwiększono do 80 mln zł pulę środków przeznaczonych na realizację programu.

23. - premier Mateusz Morawiecki, z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy i MKiDN, na prośbę środowiska wydawców, księgarzy, wystąpił do UE o obniżenie stawki VAT na książki drukowane do stawki zerowej.

28. - Podczas spotkania Zespołu Antykryzysowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński przedstawił reprezentantom stowarzyszeń twórczych zakres pomocy dla ludzi kultury przygotowanej przez resort i rząd. Dyskutowano też o rozszerzeniu już funkcjonujących rozwiązań.

28. - 55. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach został przełożony na 2-10 lipca 2021 r.

29. - Ogłoszono decyzję Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o stopniowym wznawianiu działalności niektórych instytucji kultury. Od 4 maja działalność wznawiały muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa oraz księgarnie i księgarnie w galeriach handlowych.

30. - Film "Sala samobójców. Hejter" Jana Komasy zwyciężył w konkursie międzynarodowym nowojorskiego Tribeca Film Festival. To pierwszy w historii polski obraz zakwalifikowany do tego konkursu.

Maj 2020

3. - Ze względu na pandemię COVID-19 osiemnasty Konkurs Chopinowski został przełożony na 2-23 października 2021 r.

15. - Powołano Muzeum Narodowe w Lublinie na bazie istniejącego Muzeum Lubelskiego.

17. - Inauguracja 61. sezonu letnich Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich odbyła się - ze względu na epidemię koronawirusa - po raz pierwszy w historii w internecie. Recitale polskich pianistów, zarejestrowane w Starej Oranżerii i w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich, były dostępne wyłącznie online.

20. - Sinfonia Varsovia poinformowała o przełożeniu ze względu na pandemię koronawirusa 11. Festiwalu Szalone Dni Muzyki na ostatni weekend września 2021 r.

25. - Warszawska Opera Kameralna poinformowała o przełożeniu - ze względu na pandemię Covid-19 - 30. jubileuszowego Festiwalu Mozartowskiego na 2021 r.

29. - Zmarł Jerzy Pilch, pisarz, publicysta, felietonista, dramaturg i scenarzysta filmowy - miał 67 lat.

30. - W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ws. warunków wznowienia działalności instytucji kultury, zgodnie z którym od 6 czerwca instytucje kultury, m.in. kina i teatry, mogą prowadzić działalność przy zachowaniu rygorów sanitarnych - m.in. maksymalnie 50-procentowego wypełnienia widowni i obowiązku zakrywania nosa i ust prze uczestników seansu.

Czerwiec 2020

1. - Łuk Triumfalny w Paryżu zostanie opakowany mimo śmierci Christo, autora tego artystycznego przedsięwzięcia – poinformował dyrektor Centrum Zabytków Narodowych (CMN) Philippe Belaval. Realizację przedsięwzięcia z powodu pandemii przesunięto na 2021 rok.

15. - Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS) poinformowała, że z powodu pandemii koronawirusa 93. gala rozdania Oscarów za 2020 rok została odłożona i odbędzie się 25 kwietnia 2021 roku.

24. - Ewa Lipska, Małgorzata Dmitruk, Łukasz Orbitowski, Wojciech Mikołuszko, Arkadiusz Szaraniec zostali laureatami 13. Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. Tytuł Warszawskiego twórcy otrzymał Piotr Wojciechowski.

25. - Krzysztof Cugowski został odznaczony Złotym Medalem "Gloria Artis" za dorobek i zasługi dla polskiej kultury muzycznej.

26. - Na trzy lata pozbawienia wolności w zawieszeniu skazał sąd w Moskwie reżysera Kiriłła Sieriebriennikowa, jednego z najbardziej znanych rosyjskich twórców teatralnych. Sąd uznał, że reżyser i jego współpracownicy sprzeniewierzyli środki państwowe.

30. - Grażyna Brodzińska i Laco Adamik zostali ogłoszeni laureatami Nagrody Specjalnej za całokształt pracy artystycznej XIV Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury.

Lipiec 2020

1. - Twórcy filmu "Boże Ciało" - reżyser Jan Komasa, scenarzysta Mateusz Pacewicz i montażysta Przemysław Chruścielewski oraz reżyser obsady filmu "Zimna wojna" Magdalena Szwarcbart - zostali zaproszeni jako nowi członkowie do Amerykańskiej Akademii Filmowej.

2-3. - Poświęcony wpływowi kultury żydowskiej na muzykę współczesną, jazz i muzykę świata IV Festiwal Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rzeczypospolitej odbył się w formule online.

5. - Zmarła Marta Stebnicka, aktorka, pieśniarka związana z Kabaretem Jama Michalika (1960–91), reżyser teatralna, wykładowczyni PWST w Krakowie, wdowa po poecie Ludwiku Jerzym Kernie - miała 95 lat.

15. - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Kraków podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow. Nowe muzeum ma rozpocząć działalność 1 stycznia 2021.

17. - Zmarł Andrzej Strzelecki, reżyser, aktor teatralny i filmowy, satyryk, scenarzysta, rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (2008–16) - miał 68 lat.

25. - Zmarł Bernard Ładysz, śpiewak operowy (bas-baryton), aktor i żołnierz - miał 98 lat.

Sierpień 2020

1.08 - Zmarł Józef Wiłkomirski, dyrygent, wiolonczelista i kompozytor - miał 94 lata.

7-15. - Odbył się 75. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju.

10. - Film "Śniegu już nigdy nie będzie" w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta oficjalnie ogłoszono polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy.

14. - Zmarła Ewa Demarczyk, aktorka, piosenkarka - prekursorka piosenki aktorskiej w Polsce - miała 79 lat.

14. - w Sulejówku koło Warszawy odbyło się - w obecności m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego - uroczyste otwarcie Muzeum Józefa Piłsudskiego.

15. - Organizatorzy 30. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Bez granic/Bez hranic" - który miał się odbyć w Cieszynie między 1 a 9 października - poinformowali o przeniesieniu wydarzenia jesień 2021. Powodem zmiany była sytuacja epidemiczna w powiecie cieszyńskim.

20. - Zmarł Piotr Szczepanik, piosenkarz, gitarzysta, aktor wykonawca ballad o miłości - miał 78 lat.

22-30. - W Warszawie odbył się XVII Festiwal Kultury Żydowskiej "Warszawa Singera".

23. - Zmarła Maria Janion, wybitna polska humanistka i historyk literatury - miała 93 lata.

28. - Eseistka Urszula Zajączkowska, poeta Tomasz Bąk, prozaiczka Dorota Kotas i tłumacz Piotr Sommer zostali laureatami 15. Nagrody Literackiej Gdynia.

Wrzesień 2020

4-6. - W Tarnowie odbył się 33. Festiwal Teatrów Ulicznych "Ulica".

4-7. - W Opolu odbył się - przełożony z powodu pandemii korna wirusa z czerwca - 57. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, zadedykowany zmarłej 14 sierpnia Ewie Demarczyk.

5. - Dramat wojenny pt. "Malowany ptak" w reżyserii Vaclava Marhoula został nagrodzony Złotym Gronem w konkursie głównym na najlepszy film fabularny 49. Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie.

6. - Wielkiego Jantara 2020 w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów fabularnych 39. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" odebrał Bartosz Kruhlik, reżyser filmu "Supernova'.

11. - Grand Prix 17. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity" otrzymał film "Ziemia jest niebieska jak pomarańcza" w reżyserii Iryny Tsilyk. Najlepszym Filmem Polskim wybrano "Między nami" w reżyserii Doroty Proby.

12. - Złotego Lwa 77. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji przyznano amerykańskiemu filmowi "Nomadland" w reżyserii Chloé Zhao. Drugą nagrodę w konkursie głównym, Grand Prix, otrzymał meksykański "Nowy porządek" w reżyserii Michela Franco.

15. - Zmarł Jan Krenz, kompozytor i dyrygent - miał 94 lata.

20. - Kameralny chór z Sofii w Bułgarii zdobył główną nagrodę w najbardziej prestiżowej kategorii chórów zawodowych 39. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2020" odbywającego się w Białymstoku.

22. - Barbara Sadurska, autorka książki pt. "Mapa", została laureatką piątej Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza, przyznawanej za debiut literacki.

27. - W Gdyni zakończył się XII Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Niepokorni Niezłomni Wyklęci". Główne nagrody przypadły filmom "Wieczna zima" - reż. Attila Szasz, "Draugen" - reż. Dagmara Drzazga, oraz "Orzech - zawsze chciałem być wśród ludzi" - reż. Magdalena Piejko i Damian Żurawski. Nagrodę Platynowego Opornika "za całokształt twórczości, łączącej walory artystyczne i zachowywanie pamięci narodowej" otrzymała dokumentalistka Alina Czerniakowska.

27. - 13. Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną otrzymała Malina Prześluga za sztukę "Debil".

Październik 2020

4. - Laureatem nagrody literackiej "Nike" został Radek Rak za "Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli".

8. - Laureatką literackiej Nagrody Nobla za rok 2020 została amerykańska poetka Louise Glück "za bezbłędny poetycki głos, który z surowym pięknem czyni indywidualną egzystencję uniwersalną". Z powodu epidemii koronawirusa odwołano tradycyjną ceremonię wręczenia nagrody, która miała się odbyć 10 grudnia

9-11. - W Warszawie odbył się X Kongres Polska Wielki Projekt.

17. - Słoweński pisarz Goran Vojnovic otrzymał Literacką Nagrodę Europy Środkowej Angelus za powieść "Moja Jugosławia", która. Podczas gali wręczono też Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius. Otrzymali ją: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki za całokształt twórczości, Konrad Góra za książkę roku, oraz Jakub Pszoniak za debiut roku. Pierwotnie gala Silesiusa miała odbyć się w połowie maja.

17. - Film "18 kiloherców" Farkhata Sharipova zdobył Warsaw Grand Prix 36. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Za reżyserię doceniono Martina Sulika, twórcę "Człowieka z zajęczymi uszami".

19. - Muzeum Narodowe w Krakowie otrzymało Grand Prix 40. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2019 za wystawę w Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich. Wśród nagrodzonych znalazły się także m.in. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

19. - Zmarł Wojciech Pszoniak, aktor filmowy i teatralny - miał 78 lat.

19. - Zmarła Ewa Głowacka, tancerka baletowa, pierwsza solistka Teatru Wielkiego w Warszawie (1977–990), pedagog gościnny Polskiego Baletu Narodowego - miała 67 lat.

20. - W trakcie odbywającego się w Warszawie I Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Echa Katynia" miała miejsce premiera filmu dokumentalnego "Polmission. Tajemnice paszportów" w reż. Jacka Papisa - o tajnym planie ratowania Żydów, który w czasie Holokaustu realizowała Grupa Ładosia w porozumieniu z polskim rządem w Londynie.

20. - Zrabowana przez Niemców podczas wojny, odzyskana i powtórnie zaginiona za sprawą Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej namalowana w 1924 r. akwarela Stanisława Masłowskiego "Gryka" trafiła do Muzeum Narodowego w Warszawie.

22. - Wiceminister kultury Jarosław Sellin, poinformował, że od marca, na ratowanie kultury resort przeznaczył ponad 4 mld zł, "czyli tyle, ile wynosi roczny budżet MKiDN". Podkreślił, że "żadna instytucja kultury się nie zamknęła, nikt nie zbankrutował i nie ma zwolnień z pracy etatowych pracowników".

24. - Zmarł Ludwik Flaszen, pisarz, krytyk, tłumacz, reżyser, współzałożyciel Teatru Laboratorium i współpracownik Jerzego Grotowskiego - miał 90 lat.

28. - Zmarł Attila Szalai, węgierski polonista, dziennikarz, pisarz, tłumacz, dyplomata, uhonorowany nagrodą "Świadek Historii" (2019) - miał 70 lat.

31. - Zmarł Sean Connery, brytyjski aktor, pierwszy odtwórca Jamesa Bonda, reżyser, producent filmowy i scenarzysta; laureat Oscara, Złotego Globu oraz BAFTA - miał 90 lat.

Listopad 2020

1. - Zmarł Janusz Szuber – polski poeta, eseista, felietonista - miał 72 lata.

7. - W związku ze stanem epidemii w Polsce do 29 listopada zostały zamknięte dla publiczności placówki kultury, m.in. kina, teatry, filharmonie, galerie sztuki i domy kultury.

10. - Nagrodę im. Józefa Mackiewicza otrzymał prof. Wojciech Roszkowski za książkę "Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej".

12. - Do księgarń trafił "Czuły narrator", pierwsza po Noblu książka Olgi Tokarczuk.

15. - Nagrody Mediów Publicznych otrzymali: w kategorii Słowo - historyk prof. Andrzej Nowak, w kategorii Muzyka - tenor liryczny, solista operowy, Piotr Beczała, w kategorii Obraz - reżyser, scenarzysta, producent i menedżer, Mirosław Bork.

15. - "Metamorfoza ptaków" Catariny Vasconcelos otrzymała Grand Prix i nagrodę publiczności 20. MFF Nowe Horyzonty. W konkursach filmów dokumentalnych i Spectrum 11. American Film Festival nagrodzono kolejno "Barbarę Lee. Prawdziwą władzę" Abby Ginzberg i "Surogatkę" Jeremy’ego Hersha. Festiwal odbył się online.

16. - Dr hab. Łukasz Gaweł został powołany przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego, na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie (MNW). Literaturoznawca i historyk teatru Łukasz Gaweł od 3 grudnia 2019 r. pełnił obowiązki dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie.

19. - Laureatem Bookera 2020 został pochodzący ze Szkocji Douglas Stuart, za swą debiutancką powieść "Shuggie Bain".

21. - Autor zdjęć Joshua James Richards otrzymał Złotą Żabę w konkursie głównym 28. Festiwalu EnergaCamerimage za film "Nomadland". W konkursie filmów polskich zwyciężył "Zieja" w reżyserii Roberta Glińskiego ze zdjęciami Witolda Płóciennika. Nagrodę specjalną otrzymał Johnny Depp.

25. - Po raz 23. przyznano Doroczne Nagrody Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się m.in. aktorzy Katarzyna Łaniewska i Wiesław Gołas, dyrygent Kazimierz Kord, rzeźbiarz i performer Jacek Adamas, reżyser Maria Dłużewska, kompozytor Michał Lorenc oraz pisarz Wojciech Wencel. Nagrodę specjalną im. Tomasza Merty otrzymał historyk, prof. Wojciech Roszkowski.

27. - Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage (ECFC) została dołączona przez sejmową Komisję Finansów Publicznych do budżetu państwa na 2021 r. Inwestycja będzie realizowana w Toruniu do 2025 roku i ma kosztować łącznie 600 mln zł. Efektem inwestycji będzie obiekt o całkowitej powierzchni 38 tys. m kw., w tym 18 tys. m kw. powierzchni użytkowej.

28. - Autor filmu dokumentalnego "Wieloryb z Lorino" Maciej Cuske został zwycięzcą 30. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, w tym roku odbywającego się online.

30. - Laureatem nagrody "Strażnik Pamięci" w kategorii "Twórca" został prof. Wojciech Roszkowski, w kategorii "Instytucja" - Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. PGE Polskiej Grupie Energetycznej przyznano nagrodę w kategorii "Mecenas". Specjalną "Nagrodę Dla Strażnika Wartości" otrzymała dr Judit Varga, minister sprawiedliwości Węgier.

Grudzień 2020

5-16 - 40. Warszawskie Spotkania Teatralne odbyły się w formule online.

7. - Aktorzy: Barbara Zielińska, Artur Barciś, Marek Barbasiewicz oraz reżyser Wojciech Marczewski zostali tegorocznymi laureatami Splendorów - nagród Teatru Polskiego Radia.

12. - "Na rauszu" Thomasa Vinterberga otrzymał Europejską Nagrodę Filmową dla najlepszego filmu. Do twórców obrazu trafiły także statuetki za najlepszą reżyserię, scenariusz i główną rolę męską. Werdykt ogłoszono w Berlinie podczas gali, którą można było śledzić online.

12. - Złote Lwy 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - odbywającego się po raz pierwszy, z powodu pandemii koronawirusa wyłącznie online - zdobył film "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego. Srebrne Lwy otrzymali reżyser Magnus von Horn i producent Mariusz Włodarski za "Sweat". Platynowe Lwy za całokształt twórczości odebrali reżyserzy i scenarzyści Andrzej Barański i Feliks Falk.

14. - W wieku 65 lat zmarł aktor teatralny i filmowy Piotr Machalica.

22. - W Muzeum Narodowym w Warszawie zakończono trwającą prawie 10 lat rearanżację Galerii Sztuki Starożytnej. W nowej galerii znajduje się około 1,8 tys. uporządkowanych chronologicznie zabytków starożytnych cywilizacji Egiptu, Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu. Zbiory sztuki starożytnej Muzeum należą do największych i najbogatszych w Polsce.

22. - Małgorzata Musierowicz otrzymała nagrodę literacką Biblioteki Narodowej "Skrzydła Dedala" - za "całokształt twórczości, w której z odwagą, humorem i przenikliwością uchwycone zostało piękno i dobro codziennego życia w sposób wolny od banału i kiczu", a także za "pochwałę etosu inteligenta".

24. - Połączenie muzyki Fryderyka Chopina z pokazem flamenco przedstawiła grupa polskich artystów podczas festiwalu świątecznego w Madrycie. Polska jest honorowym gościem festiwalu, który zorganizowały madryckie władze przy współpracy Ambasady RP w Hiszpanii.

29. - W wieku 98 lat zmarł francuski projektant mody Pierre Cardin.

30. - Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powołał Kazimierza Suwałę - dyr. Biura Festiwalowego Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE - na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu.

30. - Monika Krawczyk prawniczka, publicystka zajmująca się tematem Zagłady Żydów polskich, członek Zarządu Związku Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, została powołana przez ministra kultury Piotra Glińskiego na stanowisko dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

30. - Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński powołał Katarzynę Ziętal na stanowisko dyrektora Centrum Archiwistyki Społecznej nowej instytucji kultury, zajmującej się trwałym zapisywaniem historii społecznej Polski. Od momentu powołania - 24 stycznia br. - Centrum Archiwistyki Społecznej Ziętal pełniła obowiązki dyrektora tej placówki.