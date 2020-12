Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował w poniedziałek do marszałek Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłance Lewicy Joannie Scheuring-Wielgus. Śledczy chcą jej postawić zarzuty "złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego oraz obrażania uczuć religijnych".

Romanowski, odpowiadając na pytanie w PR24, czy jego zdaniem wniosek o uchylenie immunitetu znajdzie poparcie parlamentarzystów, oznajmił: "Mam nadzieję, że tak. Nie może być tak, że osoby na świeczniku, w tym wypadku parlamentarzyści (…) mogą popełniać przestępstwa czy wykroczenia bezkarnie, chowając się za immunitetem".

Dodał: "Mam nadzieję, że sama pani poseł nie będzie się za tym immunitetem ukrywała i sprzeciwiała, żeby ten immunitet uchylić".

Proszony o prawną ocenę okładki "Wysokich Obcasów" przedstawiającą wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z maseczką z czerwoną błyskawicą – symbolem tzw. strajku kobiet, wiceminister sprawiedliwości powiedział, że "w sposób ewidentny mamy do czynienia z naruszeniem artykułu 96 kodeksu karnego, czyli z obrazą uczuć religijnych".

"To kolejne przekroczenie granicy przez ludzi, którzy naruszają coś, co przez art. 96 Kodeksu Karnego określane jest jako uczucia religijne, co jest bezpośrednio związane z konstytucyjnymi wartościami: wolnością sumienia, wolnością wyznania" - wskazał.