Müller pytany w TVN24 o sytuację epidemiczną w Polsce, ocenił, że "zagrożenie jest nadal bardzo duże". "Obawiamy się trzeciej fali epidemii" - dodał.

W kontekście statystyk dobowych zachorowań na koronawirusa rzecznik rządu mówił, że "jest ryzyko, że nie wszyscy się testują, w związku z tym liczba zachorowań, która jest wykazywana, wynika tylko i wyłącznie z tego, ile osób chodzi na badania".

"Analizujemy nie tylko kwestię dziennej liczby zachorowań, ale także obłożenia w szpitalach, i to pokazuje, że liczba zachorowań może być faktycznie większa niż to, co wykrywają testy" - podkreślił Müller. Według niego, "liczba zachorowań, śmierci pokazuje, że jesteśmy w takiej sytuacji, w której istnieje ryzyko niewydolności systemu ochrony zdrowia w wymiarze ogólnokrajowym, dlatego zostały wprowadzone ograniczenia, a nie wynika stąd, że nagle istnieje inne ryzyko".

Müller zaznaczył, że "jest możliwość, że za kilka, kilkanaście tygodni wyjdziemy z pandemii, dzięki temu, że stopniowo każde poszczególne grupy społeczne będą się kolejno szczepiły". "Ta sytuacja powinna się wtedy poprawić" - ocenił.

Rzecznik rządu w rozmowie podtrzymał wcześniejsze zapewnienia, że rząd nie będzie podejmować decyzji o przymusowych szczepieniach na COVID-19.