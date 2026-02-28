“Rating Polski na poziomie „A-” jest wspierany przez dużą, zróżnicowaną i odporną gospodarkę, korzyści płynące z członkostwa w UE, wiarygodną politykę pieniężną i kursową oraz solidne finanse zewnętrzne w porównaniu z innymi krajami o ratingu „A”. W kierunku przeciwnym przemawiają wysokie deficyty fiskalne, szybko rosnący dług publiczny oraz niższy poziom dochodów i wskaźniki zarządzania w porównaniu z innymi krajami” – podał Fitch Ratings.

Negatywna perspektywa odzwierciedla ryzyko utrzymania się wysokich deficytów fiskalnych, prowadzących do gwałtownego wzrostu długu publicznego.

“Brak wiarygodnego planu konsolidacji fiskalnej w połączeniu z nasilonymi wyzwaniami politycznymi w kraju zmniejsza zaufanie do zdolności władz do wprowadzenia dodatkowych środków fiskalnych i ograniczenia dynamiki zadłużenia” – wyjaśnił Fitch.

Agencja szacuje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł do 7 proc. PKB w 2025 r., znacznie powyżej mediany dla ratingu „A” wynoszącej 2,9 proc. Oprócz niższych niż oczekiwano dochodów, wydatki wzrosły do około 50 proc. PKB w 2025 r., przy czym koszty wynagrodzeń w sektorze publicznym, świadczenia socjalne i koszty obsługi zadłużenia stanowiły około 34 proc. PKB. Wydatki na cele wojskowe w ujęciu memoriałowym UE wzrosły do 3,4 proc. PKB w 2025 r. (z 1,6 proc. w 2021 r.).

Perspektywa stabilnego wzrostu gospodarczego

Fitch zrewidował prognozę wzrostu gospodarczegona 2026 r.w górę do 3,6 proc. (wobec 3,2 proc. poprzednio), co odzwierciedla większy efekt przeniesienia, napływ środków z funduszy odbudowy i odporności UE oraz niższy poziom inflacji i stóp procentowych.

“Oczekujemy, że w 2027 r. wzrost gospodarczy spowolni do 2,9 proc., nadal powyżej prognozowanej mediany „A” wynoszącej 2,4 proc., ze względu na mniej akomodacyjną politykę fiskalną i wyczerpanie się środków z funduszy KPO. Dominują ryzyka spadku koniunktury, a terminowe wdrożenie reform stanowiących podstawę wypłat środków unijnych pozostaje kluczem do utrzymania wzrostu gospodarczego” – podał Fitch.

Fitch docenia silną pozycję zewnętrzną Polski - deficyt na rachunku bieżącym (CAD) był w 2025 r. niewielki i wyniósł 0,7 proc., “co odzwierciedlało połączenie wyższego importu towarów i usług wynikającego ze wzrostu popytu krajowego oraz stopniowego ożywienia eksportu”.

Powolna konsolidacja fiskalna

Agencja zwraca uwagę na powolna konsolidację fiskalną i prognozuje, że deficyt zmniejszy się do 6,2 proc. PKB do 2027 r. Fitch ocenił, że polityka wewnętrzna utrudnia konsolidację.

Jak przypomniano, budżet na 2026 r. zakłada zmniejszenie deficytu budżetu państwa i sektora instytucji rządowych i samorządowych do 6,5 proc. PKB.

“Fitch prognozuje, że deficyt zmniejszy się do 6,2 proc. do 2027 r., odzwierciedlając słabszy punkt startu dla konsolidacji po wyższych deficytach w latach 2024-2025, ograniczone możliwości podjęcia dodatkowych działań ze względu na prawdopodobne weto prezydenta Nawrockiego oraz rosnące wydatki na obronność” – czytamy dalej.

Perspektywy ratingu

Jak uważa agencja, obniżenie ratingu może nastąpić w sytuacji “zmniejszenia zaufania do zdolności rządu do stabilizacji wskaźnika zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w perspektywie średnioterminowej w wyniku niepowodzenia we wdrożeniu dodatkowych środków konsolidacji fiskalnej, niższego wzrostu gospodarczego lub znacznego wzrostu kosztów finansowania rządowego”. Dodatkowo obniżenie ratingu mogłyby spowodować znacznie niższe perspektywy wzrostu gospodarczego w perspektywie średnioterminowej, “na przykład z powodu erozji konkurencyjności lub słabszego otoczenia zewnętrznego”.

Czynniki, które mogą prowadzić do pozytywnej zmiany ratingu /podwyższenia ratingu to „zwiększone zaufanie do zdolności rządu do wdrożenia środków konsolidacji fiskalnej wystarczających do stabilizacji wskaźnika zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w perspektywie średnioterminowej”.

Fitch Ratings obniżył perspektywę ratingu Polski do negatywnej ze stabilnej we wrześniu 2025 r.