Chcemy w ramach cyklicznych spotkań dyskutować i wypracowywać postulaty zmian systemowych, które są niezbędne, aby państwo funkcjonowało lepiej, usuwając bariery, które dziś hamują rozwój gospodarczy i społeczny.

Zaczęliśmy od dialogu, bo tylko on pozwala wypracować zmiany fundamentalne. Zmiany, które nie są narzucone przez państwo, lecz wynikają z kompromisu i konsensusu społecznego. Tylko takie rozwiązania są trwałe i – co najważniejsze – nie powstają w oderwaniu od realiów rynkowych ani przeciwko nim.

Przykłady złego dialogu władzy z przedsiębiorcami i złego prawa

Mamy wiele przykładów złego, pozorowanego dialogu władzy z przedsiębiorcami. To nie jest przypadłość dzisiejszych czasów, lecz bolączka od dekad. Jej owocem są liczne, często nieprzemyślane i kosztowne reformy, które z czasem trzeba było odkręcać, jeszcze bardziej komplikując życie przedsiębiorcom i uczestnikom obrotu gospodarczego. Dialog powinien być częścią procesu legislacyjnego, a nie fasadowym rytuałem służącym spełnieniu formalnych obowiązków – czymś, przez co trzeba „przebrnąć, a potem można odhaczyć”. To musi być realne, bo przedstawiciele przedsiębiorców i strona społeczna chcą rozmawiać i wpływać na regulacje, które kształtują ich funkcjonowanie.

Przykładem złego dialogu była koncepcja reformy Państwowej Inspekcji Pracy – niekonsultowana, przygotowana wbrew głosom rynku, szkodliwa i niebezpieczna. Po miesiącach kluczenia rząd zmienił zdanie, szukając innej drogi uregulowania kwestii form zatrudnienia, ale już bez restrykcyjnych rozwiązań, które miały dać inspektorom daleko idące narzędzia władcze. Innym przykładem działań prowadzonych wbrew głosom rynku był Nowy Ład premiera Mateusza Morawieckiego, którego skutki wielu odczuwa do dziś. Reform nie należy tak robić.

O czym będzie debatować Rada Prawno-Gospodarcza DGP na następnych spotkaniach?

Na kolejnych posiedzeniach Rada Prawno-Gospodarcza zajmie się obszarami kluczowymi dla państwa, a jednocześnie bezpośrednio przekładającymi się na rynek i przedsiębiorców. Transformacja energetyczna i jej koszty dla biznesu oraz społeczeństwa to jeden z takich obszarów – trzeba o nim rozmawiać, aby koszty zielonej rewolucji nie obróciły się przeciwko państwu.

Na tej podstawie chcemy wypracować księgę rekomendacji dla rządu i parlamentarzystów. Zapraszam do śledzenia tego wydarzenia na naszych łamach, w serwisach internetowych oraz w multimediach.