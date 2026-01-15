Użytkownicy podgrzewaczy tytoniu muszą przygotować się na istotne zmiany w dostępności swoich ulubionych produktów w sklepach. Od 18 stycznia 2026 roku wejdą w życie nowe przepisy, które znacząco ograniczą ofertę wkładów tytoniowych stosowanych w urządzeniach do podgrzewania tytoniu. Nowelizacja ustawy z 21 lutego 2025 roku wprowadza surowe zasady dotyczące ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu, zrównując podgrzewane wyroby tytoniowe z tradycyjnymi papierosami pod względem zakazów aromatycznych.

Od 18 stycznia smakowe wkłady tytoniowe będą zakazane

Kluczową zmianą jest całkowite wycofanie ze sprzedaży wkładów tytoniowych o tak zwanym aromacie charakterystycznym. Nowe prawo zakazuje wprowadzania do obrotu wyrobów, które posiadają wyraźnie wyczuwalny smak lub zapach inny niż tytoń. Regulacje te dotyczą bezpośrednio nowatorskich wyrobów tytoniowych, w których proces podgrzewania uwalnia nikotynę oraz inne substancje wdychane następnie przez konsumenta. Zmiana ta ma na celu ujednolicenie rynku i ograniczenie atrakcyjności tych produktów dla szerokiego grona odbiorców.

Definicja aromatu charakterystycznego obejmuje bardzo szeroką gamę popularnych obecnie wariantów smakowych. Za taki aromat uznaje się zapach lub smak wynikający z zastosowania dodatków, który jest wyraźnie wyczuwalny jeszcze przed rozpoczęciem używania wyrobu lub w jego trakcie. W praktyce oznacza to, że ze sklepów znikną wkłady o smaku owocowym, mentolowym, ziołowym, przyprawowym, a nawet waniliowym czy cukierkowym. Każdy produkt, którego nuta zapachowa odbiega od naturalnego aromatu tytoniu, zostanie objęty nowymi restrykcjami sprzedaży.

Niektóre smakowe wyroby tytoniowe pozostaną jeszcze w sprzedaży

Ustawodawca przewidział pewien czas na dostosowanie się do nowych realiów rynkowych poprzez okresy przejściowe. Chociaż zakaz zacznie obowiązywać od połowy stycznia 2026 roku, przepisy wskazują na konkretne terminy wygasania zezwoleń dla produktów już obecnych na rynku. Wyroby, które uzyskały odpowiednie zezwolenia przed wejściem w życie nowelizacji, będą mogły pozostawać w sprzedaży przez okres nie dłuższy niż dziewięć miesięcy od tego dnia. Pozwoli to handlowcom na upłynnienie zapasów produktów, które wkrótce staną się niedozwolone.

Od 17 stycznia 2026 roku rynek wyrobów do podgrzewania stanie się znacznie bardziej jednolity i skupiony wyłącznie na klasycznym tytoniu. Dla wielu konsumentów oznacza to konieczność zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń i rezygnację z aromatyzowanych alternatyw. Wprowadzone zmiany prawne stanowią element szerszej strategii państwa, mającej na celu zmniejszenie konsumpcji wyrobów tytoniowych poprzez eliminację dodatków poprawiających ich smak. Wkłady tytoniowe bez aromatów charakterystycznych pozostaną jedyną dostępną opcją dla użytkowników systemów podgrzewania tytoniu.