Chiński gigant e-commerce Shein otwiera pod Wrocławiem swoje największe centrum logistyczne w Europie — i od razu zapowiada rewolucję na rynku pracy. Nowy obiekt, określany jako jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie w Europie, ma zatrudnić nawet 5 tys. osób, co znacząco zwiększy dotychczasową obecność firmy w Polsce. To ogromny skok, bo do tej pory Shein zatrudniał w kraju 3 tys. pracowników, pisze gazeta.pl.

Magazyn Shein jednym z jednym z najnowocześniejszych w Europie

Władze regionu podkreślają, że inwestycja daje Dolnemu Śląskowi pozycję lidera nowoczesnej logistyki. Kandydatów do pracy przyciągnąć ma nie tylko duża liczba etatów, ale też współpraca z lokalnymi firmami. Shein już współdziała z ponad 170 małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które zajmują się m.in. transportem, pakowaniem i usługami specjalistycznymi. Oznacza to, że na nowych kontraktach i zleceniach skorzysta cały lokalny rynek.

Nowe centrum ma działać w pełni pod koniec 2025 roku, osiągając imponującą skalę 740 tys. m². Dzięki zaawansowanym robotom i zautomatyzowanym liniom sortującym obiekt ma ustanowić „nowy standard logistyki” w Europie. Dla tysięcy mieszkańców regionu oznacza to stabilną pracę zarówno w strefie operacyjnej magazynu, jak i w obszarach technicznych, administracyjnych i logistycznych.

Shein walczy o rynek europejski

Choć Shein cieszy się globalną popularnością, nie brakuje wokół niego kontrowersji. Platforma była krytykowana za nieuczciwą konkurencję, a we Francji zagrożono jej zawieszeniem za sprzedaż zakazanych produktów. Mimo tych sporów firma wzmacnia inwestycje w Europie — a polskie centrum ma kluczowo poprawić obsługę klientów, skrócić dostawy i umocnić Shein na rynku. Dla regionu to jednocześnie szansa na tysiące nowych miejsc pracy i jedną z największych logistycznych inwestycji ostatnich lat.