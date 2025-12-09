Większość z nas uważa, że 24 grudnia sklepy albo powinny być zamknięte albo działać jak w niedziele, kiedy za ladą mogą stanąć tylko ich właściciele – wynika z najnowszego badania CBOS dla DGP. – Wigilia jest w opinii badanych dniem szczególnym, nawet bardziej wyjątkowym niż niedziela – zauważa dr hab. Michał Wenzel, socjolog z Uniwersytetu SWPS. Wyjaśnia, że myśląc o zakupach w Wigilię, łączymy punkt widzenia konsumenta, który chce otwartych sklepów, z perspektywą pracownika, który potrzebuje wolnego dnia. – I najwyraźniej w tym przypadku przeważa właśnie ta druga opcja – dodaje. ©℗
