Weto wobec zmian w Kodeksie wyborczym

O zawetowaniu ustaw Karol Nawrocki poinformował na platformie X. „Chcę jasno powiedzieć, że korzystam z prawa weta wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego interes obywateli, przejrzystość prawa oraz stabilność państwa. To obywatele powierzyli mi tę prerogatywę, wybierając mnie w wyborach powszechnych” - napisał prezydent we wpisie.

Uzasadniając zawetowanie nowelizacji Kodeksu wyborczego powiedział w nagraniu dołączonym do wpisu, że „obecna w ustawie nierejestrowana wysyłka pakietów wyborczych za granicę rodzi poważne ryzyko, bo uzależnia ten proces od jakości usług operatorów pocztowych z wielu państw”.

- W obecnym świecie, w którym zagrożenia hybrydowe i ingerencje w proces wyborczy są realne, brak pełnej kontroli nad procesem głosowania jest poważnym i niedopuszczalnym ryzykiem, którego nie możemy podjąć - podkreślił. Dodał, że jego wątpliwości budzi także brak zapewnienia tajności głosowania poza lokalem wyborczym.

Dlaczego prezydent zawetował zmiany w opodatkowaniu fundacji rodzinnych?

Z kolei powodem zawetowania nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczącej opodatkowania fundacji rodzinnych był - jak stwierdził prezydent - „sprzeciw wobec odejścia od umowy, którą państwo zawarło z Polakami”.

- Gdy ta instytucja była tworzona, ustawodawca zapewnił, że zasady ich funkcjonowania nie ulegną zmianie przez okres trzech lat, tymczasem przedstawiona nowelizacja wprowadzała po niespełna dwóch latach niekorzystne zmiany w opodatkowaniu już założonych fundacji, do których rodziny przekazały swoje aktywa - powiedział prezydent. - To naruszenie zasady zaufania do państwa, którego jedynym powodem był i pozostaje fatalny stan finansów publicznych - dodał.

Apel prezydenta o konsultacje legislacyjne

Prezydent Nawrocki zwrócił się również do rządu oraz premiera Donalda Tuska o konsultowanie projektów ustaw „już na wczesnym etapie prac". - Takie działanie usprawniłoby proces legislacyjny, ograniczyłoby konieczność wetowania ustaw wadliwych, a przede wszystkim służyłoby obywatelom - podkreślił prezydent. (PAP)