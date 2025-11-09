Armia stulatków rośnie w siłę? W kilka lat liczba tych, którym dane było dożyć tak sędziwego wieku wzrosła niemal dwukrotnie. Jeszcze w 2018 roku świadczenie honorowe pobierało 1,9 tys. seniorów. Obecnie na tę ekstraemeryturę może liczyć 3,8 tys. osób. To zaledwie promil wszystkich emerytów, którzy dostają podstawowe świadczenie z ZUS-u. W marcu 2024 roku emerytury i renty w ZUS pobierało 7 969 700 osób.

Ile wynosi ekstraemerytura dla najbardziej sędziwych seniorów

Każdy kto kończy sto lat otrzymuje w naszym kraju specjalne, comiesięczne, honorowe świadczenie, niezależnie od tego czy ma rentę czy też emeryturę. O jakich pieniądzach mowa?

Od 2025 roku zasady przyznawania tej ekstraemerytury uległy zmianie. Wcześniej jej wysokość zależała od tak zwanej kwoty bazowej, która obowiązywała w dniu setnych urodzin seniora. Ta zmieniała się zawsze wraz z coroczną, marcową waloryzacją.

Teraz, po wejściu w życie regulacji z października 2024 roku, świadczenie zyskuje ustawową podstawę i podobnie jak to było dotychczas, jest rokrocznie waloryzowane, dzięki czemu nie straci na wartości. Obecnie to suma 6 589,67 złotych.

Emerytura dla stulatków. Czy trzeba składać wniosek?

Ci, którzy pobierają emeryturę lub rentę z ZUS nie składają żadnego wniosku o świadczenie honorowe. W momencie ukończenia stu lat pieniądze przyznawane są z urzędu. Wniosek muszą złożyć ci stulatkowie, którzy dotychczas nie pobierali żadnego świadczenia z ZUS. Sytuacja ta najczęściej dotyczy kobiet, które zrezygnowały z pracy, aby zająć się dziećmi. Wniosek o przyznanie świadczenia honorowego można złożyć w najbliższej placówce ZUS.

Emerytura honorowa przysługuje tym, którzy w danym roku kończą 100 lat. W 2025 roku otrzymają ją seniorzy urodzeni w 1925 roku, o ile jeszcze nie zaczęli jej pobierać w 2024 roku, oraz urodzeni w 1926 roku, którzy ukończyli 100 lat w 2025 roku.

Jakie roczniki otrzymują w świadczenie w 2025 Roku? To ci seniorzy, którzy urodzili się w 1925 roku, ale setka stuknęła im w drugiej połowie 2024 roku i wypłaty świadczenia mogą być realizowane także w roku 2025. Ektraemerytura przysługuje też rocznikowi 1926. Ci seniorzy ukończą 100 lat w 2025 roku i od tego momentu przysługuje im świadczenie honorowe.

Stulatków będzie przybywać

Dane jednoznacznie pokazują, że długość życia w Polsce systematycznie się wydłuża. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w 2024 roku przeciętna długość życia wyniosła prawie 75 lat dla mężczyzn i nieco ponad 82 lata dla kobiet – to najlepszy wynik w historii. W porównaniu do 2023 roku, długość życia wydłużyła się o 0,3 roku w obu grupach. W zestawieniu z rokiem 1990, mężczyźni żyją dziś średnio o 8,7 roku dłużej, a kobiety o 7 lat.

Prognozy na długie życie i tajemnica długowieczności

Prognoza demograficzna przygotowana przez resort finansów dla długoterminowych założeń makroekonomicznych wskazuje, w 2040 roku będzie ponad dwadzieścia tysięcy stulatków, a w 2060 blisko siedemdziesiąt tysięcy.

Tajemnicę długowieczności zgłębiali naukowcy z Uniwersytetu Harvarda, którzy badali medyczną dokumentację ponad stu dwudziestu tysięcy wolontariuszy. Według badaczy, życie może wydłużyć trzymanie się pięciu prostych zasad. Należy tylko wyeliminować złe nawyki, takie jak palenie, picie zbyt dużych ilości alkoholu, brak aktywności fizycznej, złą dietę i nadwagę.

Naukowcy wykazali, że kobiety, które te zasady wdrożyły w wieku pięćdziesięciu lat, żyły średnio o czternaście lat dłużej od tych, które swoich przyzwyczajeń nie zmieniły. W przypadku mężczyzn odnotowano wydłużenie życia o dwanaście lat.