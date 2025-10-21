Abonament RTV w samochodzie – kto musi płacić?

Właściciele samochodów muszą liczyć się z obowiązkiem płacenia OC i… abonamentu RTV za radio w aucie. Dotyczy to nie tylko prywatnych pojazdów, ale również tych kupionych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przy czym osoby prywatne, które płacą już abonament za radioodbiornik w domu, nie ponoszą opłat za urządzenie w samochodzie. Przedsiębiorcy z kolei płacą za każdy zgłoszony odbiornik. W przypadku aut w najmie długoterminowym lub leasingowanych obowiązek ten spoczywa na firmie udostępniającej pojazd.

Ile wynosi abonament RTV w 2025 roku?

Miesięczna opłata za radio w samochodzie wynosi 8,70 zł, co daje rocznie 104,40 zł. Właściciele pojazdów, którzy uregulują zobowiązanie z wyprzedzeniem, tj. do 25. dnia pierwszego miesiąca rozliczeniowego, mogą liczyć na 10 proc. rabat. Dzięki temu uiszczą opłatę w wysokości 94 zł. Inne stawki obowiązują przy abonamencie za telewizor i radio. W takim przypadku trzeba się liczyć z opłatą w wysokości 27,30 zł miesięcznie, czyli 327,60 zł rocznie (294,90 zł po rabacie).

KRRiT ogłosiła nowe stawki abonamentu na kolejny okres. Miesięczna opłata za radio wyniesie 9,50 zł miesięcznie, czyli 114 zł rocznie. W przypadku uregulowania zobowiązania z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca rozliczeniowego właściciele zapłacą 102,60 zł. Za telewizor i radio trzeba będzie uiścić opłatę w wysokości 30,50 zł miesięcznie, czyli 366 zł rocznie (329,20 zł po zniżce).

Kary za brak opłaty abonamentowej za radio

Właściciele aut, którzy nie chcą ponosić kosztów związanych z posiadaniem radioodbiornika w pojeździe, powinni być świadomi ewentualnych konsekwencji. Kara za brak opłaty radiowej wynosi 30-krotność miesięcznej stawki (ponad 260 zł), natomiast za telewizor i radioodbiornik niemal 820 zł. Doliczane są do tego zaległe miesiące. Zobowiązanie z tego tytułu przedawnia się po pięciu latach od końca roku, w którym minął termin płatności. Warto podkreślić, że po podwyżkach abonamentów wzrosną również kary za brak opłaty za radio. Właściciele będą musieli zapłacić niemal 300 zł za radio oraz 920 zł za TV i radioodbiornik.

Kto sprawdza, czy właściciele płacą abonament RTV?

Kontrolę opłacania abonamentu radiowego prowadzą pracownicy Poczty Polskiej. Z ustaleń redakcji wynika, że robią oni zdjęcia radioodbiorników w pojazdach. Zgodnie z przepisami, powinni oni jednak sprawdzić, czy urządzenie działa i jest w stanie odebrać sygnał. Od grzywny błędnie nałożonej na właściciela pojazdu można się odwołać.