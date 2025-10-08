Pozytywna opinia komisji i zgoda prezydenta

Za pozytywną opinią dla Świetlika opowiedziało się 17 posłów komisji, 10 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ponadto MSZ - jak poinformował podczas posiedzenia komisji wiceszef resortu Władysław Teofil Bartoszewski - uzyskało wstępną zgodę na nominację Świetlika na ambasadora od Andrzeja Dudy w okresie jego prezydentury.

Priorytety misji: gospodarka i dyplomacja publiczna

Kandydat na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chile podkreślił podczas posiedzenia komisji, że jego misja – jeśli zostanie zaakceptowana – będzie opierała się na dwóch głównych priorytetach: polityce gospodarczej oraz szeroko rozumianej dyplomacji publicznej.

- W zeszłej dekadzie wartość polskiego eksportu towarowego do Chile wzrosła trzykrotnie. W zeszłym roku osiągnęła już wartość 244 milionów dolarów. To jest oczywiście ułamek wartości polskiego handlu zagranicznego, natomiast trzeba wyraźnie zaznaczyć, że tendencja jest rosnąca - mówił Świetlik.

Rozwój relacji handlowych z Chile

Zaznaczył też, że intensyfikacja relacji polsko-chilijskich nastąpiła po 1989 r., mimo że oba państwa nawiązały stosunki dyplomatyczne ponad sto lat temu, a polscy imigranci już w XIX w. przyczyniali się do rozwoju Chile. Wskazał, że po transformacji ustrojowej współpraca rozwijała się równolegle w sferze politycznej i gospodarczej, szczególnie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, co umożliwiło korzystanie z preferencyjnego reżimu celnego w ramach umowy UE–Chile.

Współpraca kulturalna i projekt Muzeum Ignacego Domeyki

Kandydat podkreślił, że w sferze gospodarczej istotne będzie monitorowanie warunków prowadzenia działalności, wspieranie polskich przedsiębiorców i inwestorów w kontaktach z władzami lokalnymi, w tym - jak mówił - „największej inwestycji zagranicznej Polski tzn. kopalni miedzi i molibdenu KGHM Sierra Gorda”. Dodał, że we współpracy z biurem handlowym PAIH będzie wspierać polskie firmy w poszukiwaniu nisz na rynku chilijskim, ponieważ gospodarki obu państw są w zasadzie komplementarne.

W obszarze dyplomacji publicznej Świetlik zapowiedział, że zamierza wykorzystać istniejący potencjał współpracy kulturalnej i naukowej, rozwinięty w ostatnich latach między Polską a Chile, a także historyczne i obecne zaangażowanie środowisk polonijnych w życie publiczne. - Jeżeli chodzi o dyplomację kulturalną, to projektem, który wydaje mi się najbardziej obiecujący, ale też trudny i wymagający, jest projekt utworzenia Muzeum Ignacego Domeyki w Santiago - zaznaczył.

Doświadczenie i kariera dyplomatyczna Świetlika

Michał Świetlik jest zawodowym dyplomatą i mianowanym urzędnikiem służby cywilnej. Z wykształcenia socjolog i kulturoznawca, ukończył Instytut Stosowanych Nauk Społecznych i Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpoczął w 2009 r. od aplikacji dyplomatyczno-konsularnej. Następnie, w latach 2010-2015 pełnił funkcję wicekonsula w Ambasadzie RP w Rabacie. „W związku z wydarzeniami arabskiej wiosny i koniecznością wsparcia placówek w regionie przenoszony był czasowo do wykonywania obowiązków w Wydziałach Konsularnych Ambasad RP w: Kairze, Trypolisie i Bagdadzie” - podał MSZ.

Od 2015 r. zajmuje stanowiska samodzielne lub kierownicze; w latach 2015-2017 pracował jako koordynator ds. pomocy konsularnej w sytuacjach nadzwyczajnych w Departamencie Konsularnym, angażując się m.in. w przygotowanie ewakuacji obywateli polskich z obszarów zagrożonych i opracowanie procedur udzielania pomocy konsularnej w sytuacjach kryzysowych.

W latach 2017-2022, jako kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Buenos Aires, odpowiadał m.in. za współpracę z Polonią w: Argentynie, Urugwaju i Paragwaju oraz wsparcie powrotu do kraju obywateli polskich po spowodowanym pandemią zamknięciu granic.

Po powrocie do kraju, w latach 2022-2023 był naczelnikiem Centrum Operacyjnego Departamentu Konsularnego MSZ. Od października 2023 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Konsularnego, nadzorując obszar wiz krajowych i paszportów. Biegle posługuje się językami: angielskim, francuskim i hiszpańskim.