Podczas wtorkowego programu "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24 minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, zapowiedziała, że rząd przyjrzy się bardziej szczegółowo inwestycji planowanej przez Daniela Obajtka nad jeziorem Kisajno na Mazurach. Inwestycja byłego prezesa Orlenu już ochrzczona przez media "Mazurskim Dubajem" ma naruszać obszar Natura 2000.

Obajtek pod lupą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szefowa resortu klimatu powiedziała w TVN24, że grunty wykupione pod inwestycje nad jeziorem Kisajno w okolicach Giżycka zahaczają o obszary chronione Natura 2000. GDOŚ będzie więc sprawdzała, czy wszystkie pozwolenia na budowę zostały wydane w prawidłowy sposób. Jak wskazała Hennig-Kloska, są liczne wątpliwości, które należy sprawdzić.

Dodatkowym elementem do sprawdzenia wg szefowej MKiŚ jest również działalność dewelopera, który wykupił zaplanowane pod inwestycję działki nad jeziorem Kisajno. Według informacji podanych przez Wirtualną Polskę, w przeszłości był skazywany za dostarczanie materiałów wybuchowych grupie przestępczej.

Dodatkowo inwestycja budzi zastrzeżenia lokalnych mieszkańców i towarzyszących im ekologów. Według nich tak olbrzymia inwestycja zmieni bezpowrotnie linię brzegową jeziora Kisajno.

Pozwolenie na budowę "Mazurskiego Dubaju" zostało wydane w 2024 r.

Zgodę na budowę kompleksu tzw. Mazurskiego Dubaju nad jeziorem Kisajno wydawała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 2024 r. Rząd zamierza pochylić się teraz nad głosami, że urzędnicy mogli zlekceważyć skalę inwestycji.