Od 2016 r., kiedy UE i Hawana podpisały Umowę o dialogu politycznym i współpracy (PDCA), Bruksela przekazała Kubie ponad 300 mln euro. Deklarowanym celem jest „wspieranie rozwoju i dialogu”. Jednak lwia część tych funduszy trafia do instytucji kontrolowanych przez reżim. Obecnie jest realizowanych ok. 80 wspólnych projektów unijno-kubańskich, których łączny budżet wynosi ok. 155 milionów euro. Wszystkie są kontrolowane przez konglomerat GAESA – Grupo de Administración Empresarial S.A. – podległy wojsku, a pieniądze te służą wzmacnianiu struktur władzy i represji. Tak twierdzi m.in. organizacja kubańskich opozycjonistów, działająca na całym świecie Acciones por la Democracia (AxD, Działania na rzecz Demokracji).

Kuba niezmiennie należy do najbardziej brutalnych dyktatur na świecie. Tortury, przymusowa praca i masowa inwigilacja są tam powszechną praktyką. Więzienie ludzi na podstawie „potencjalnego ryzyka popełnienia przestępstwa” jest codziennością. Według danych AxD obecnie na wyspie jest co najmniej 1152 więźniów politycznych, a wśród nich dziennikarze, artyści, działacze społeczni oraz zwykli obywatele zatrzymani za pokojowe protesty lub krytykę reżimu w mediach społecznościowych. W efekcie unijne fundusze nie tyle wspierają reformy, co w praktyce dotują represje – regularnie alarmuje AxD.

Mimo to, w maju br. szefowa unijnej dyplomacji, Kaja Kallas, opowiedziała się – podobnie jak jej poprzednicy na tym stanowisku – za kontynuacją obowiązywania umowy o współpracy z Hawaną. W swojej argumentacji Kallas powołała się na „poważny kryzys gospodarczy” na wyspie oraz „globalną niestabilność”.

Sojusznicy terroryzmu

Z powszechnie dostępnych informacji wynika jednak, że Kuba jest częścią problemu światowej niestabilności, a nie jej rozwiązania. Dwa lata po śmierci Fidela Castro w 2016 r. reżim został odarty z resztek romantycznej, rewolucyjnej aury, bo zmienił twarz: z charyzmatycznego brodacza na krzyżówkę Leonida Breżniewa z Manuelem Noriegą – Miguela Diaza-Canela. Co do istoty pozostał jednak nadal nieocenionym sojusznikiem narko-komunistycznych ugrupowań w Ameryce Łacińskiej, terrorystycznych na Bliskim Wschodzie, a także Rosji, Białorusi i Iranu. Dla każdego ze sprzymierzeńców Hawana ma coś cennego do zaoferowania. Dla Kremla – mięso armatnie na Ukrainę; dla Hamasu i Hezbollahu – instruktorów wojskowych; dla Wenezueli, Boliwii i Nikaragui – swoją specjalność – know-how w dziedzinie inwigilacji i represjonowania obywateli, odziedziczone jeszcze po sowieckim KGB, a także medyczne soft power.

Raport opublikowany na początku br. przez konserwatywne hiszpańskie Centrum Studiów, Kształcenia i Analiz Społecznych (Cefas) dokumentuje aktywne powiązania reżimu kubańskiego z co najmniej czterema organizacjami uznanymi przez UE za terrorystyczne. Wskazane organizacje to: Hamas, Hezbollah, Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny (FPLP) oraz Dyrekcja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Ministerstwa Wywiadu i Bezpieczeństwa Iranu. Wszystkie te podmioty znajdują się na zaktualizowanej liście osób i organizacji uznanych za terrorystyczne przez Unię Europejską 20 stycznia 2025 r.

Współpraca Kuby i Wenezueli sięga co najmniej 2008 r., kiedy zostały zawarte dwa tajne porozumienia, na mocy których kubańscy oficerowie dokonali restrukturyzacji wenezuelskiego wywiadu wojskowego (DIM), przekształconego później w DGCIM – nową formację do zwalczania „zagrożeń wewnętrznych”. Kuba wyszkoliła setki oficerów wojska i wywiadu. Wsparcie Hawany umożliwiło Nicolasowi Madurze skuteczne tłumienie protestów w 2014 czy 2017 r.

Od 2007 r., a szczególnie od 2018 r., w Nikaragui stale przebywa od 150 do 200 kubańskich doradców wywiadu i policji. Uczą taktyk represji, kontroli granic, technik przesłuchań i nadzoru więziennego.

Kubańczycy wspierają Kreml...

Szczególnie niepokojące jest rosnące zaangażowanie militarne Kuby w wojnę na Ukrainie. Śledztwa ukraińskich i międzynarodowych mediów ujawniły, że tysiące Kubańczyków dołączyło do armii rosyjskiej, z czego wielu walczy w jednostkach liniowych, takich jak 106. Dywizja Powietrznodesantowa.Kubańscy bojownicy brali udział w jednej z najkrwawszych bitew tej wojny, w oblężeniu Bachmutu.

Współpraca wojskowa z Rosją nie jest przypadkowym incydentem. Kuba zacieśniła swoje relacje zarówno z Kremlem, jak i Białorusią, oferując swoje wsparcie dyplomatyczne. W Organizacji Narodów Zjednoczonych Kuba konsekwentnie głosuje przeciwko rezolucjom wspierającym Ukrainę i potępiającym rosyjską agresję.

... a Unia wspiera Kubańczyków

– To nie do zniesienia, że Unia Europejska nadal finansuje zbrodniczą dyktaturę Kuby – głównego przyjaciela Rosji w Ameryce; ognisko zarazy totalitarnej; sojuszu ruchu komunistycznego, terrorystów i narkobiznesu – mówił w jednym z przemówień w ubiegłym roku Hermann Tertsch, eurodeputowany prawicowej hiszpańskiej partii Vox. – To, co Kuba robi z naszymi pieniędzmi, to zabijanie ludzi, represjonowanie własnego narodu i trzymanie go w stanie całkowitego upodlenia. Unia Europejska, której przywódcy nieustannie chełpią się moralną wyższością i pouczają resztę świata, sama ma wiele trupów w szafie – ocenił, dodając, że w Ameryce Łacińskiej istnieje „lewica kanibalistyczna, która wykorzystuje instytucje państwa do popełniania zbrodni”, a w Europie „lewica wegańska”, jednak w gruncie rzeczy „wszyscy oni jedzą przy tym samym stole”.

Skąd taka pobłażliwość UE wobec kwestii praworządności na Kubie?

Według portalu informacyjnego Diario de Cuba, mającego redakcję w Madrycie, UE opowiada się za utrzymaniem współpracy z Kubą przede wszystkim pod naciskiem Hiszpanii – niezależnie od tego, jaka partia w niej rządzi. To właśnie polityka Madrytu, który ma rozległe powiązania handlowe i finansowe z Hawaną, w dużej mierze kształtuje podejście całej UE wobec reżimu. Hiszpania jest jednym z głównych importerów i eksporterów w relacjach z Kubą, a hiszpańskie firmy, takie jak Meliá czy Iberostar, od lat czerpią znaczne zyski z działalności na wyspie. Europejskie banki, głównie hiszpańskie, obsługują też większość transferów pieniężnych diaspory kubańskiej, z których znaczna część (75 proc.) trafia do kasy reżimu. Oprócz tego Hawana dba o utrzymanie dobrych relacji – jeszcze z czasów zimnej wojny – z europejskimi partiami i środowiskami komunizującymi, zwłaszcza we Francji i w Niemczech, a także z Partią Europejskiej Lewicy w Parlamencie Europejskim. ©℗