W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu zamieszczono informację o pracach nad projektem nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Kiedy ma być możliwa rejestracja pojazdu bez zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego?

Zgodnie z założeniami, przygotowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury, wśród zmian znajdzie się m.in. zniesienie obowiązku przedkładania przy rejestracji pojazdu zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, o ile był on wcześniej zarejestrowany na terytorium RP, a informacja o aktualnym wyniku badania znajduje się w Centralnej Ewidencji Pojazdów (będącej częścią CEPiK - PAP).

Przy rejestracji nie będzie trzeba również przedstawiać dowodu rejestracyjnego, jeśli pojazd rejestrowany będzie na wniosek Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, która przejęła prawo własności pojazdu na podstawie art. 50a ust. 2 albo art. 130a ust. 10 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (chodzi o przepadek pojazdu po usunięciu go z drogi). Planowane jest też dodanie wyłączeń z obowiązku rejestracji pojazdu m.in. dla gmin i Skarbu Państwa.

Inne planowane zmiany ważne dla właścicieli pojazdów

Projektowane przepisy zakładają również wprowadzenie możliwości potwierdzenia przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy, jeśli w dokumentach homologacyjnych jest informacja o zamontowaniu odpowiedniego urządzenia do ciągnięcia. Ponadto zniesiony ma zostać obowiązek legalizacji tablic rejestracyjnych, jeśli właściciel wnioskuje o rejestrację z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego.

Zgodnie z założeniami projektowana nowela ma też umożliwić składanie wniosków o rejestrację za pomocą usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Ma to m.in. ułatwić właścicielom składanie tych wniosków i wyeliminować konieczność gromadzenia papierowych wniosków o rejestrację przez organy rejestrujące. Zdaniem autorów założeń, ułatwi to stosowanie elektronicznej archiwizacji dokumentów.

Projektowane przepisy mają też wprowadzić możliwość czasowej rejestracji pojazdu przez starostę właściwego dla miejsca zakupu pojazdu w celu wywiezienia go za granicę.

Ponadto przyszłe zmiany mają doprecyzować niektóre regulacje Prawa o ruchu drogowym, m.in. doprecyzować kwestię dnia, od którego liczony jest termin na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w przypadku pojazdów sprowadzonych, nabytych w spadku oraz czasowo wycofanych z ruchu. Wyłączenie z obowiązku złożenia wniosku o rejestrację w określonym terminie ma też dotyczyć sytuacji, gdy sprowadzony pojazd zostanie zbyty przed upływem ustawowego terminu na złożenie tego wniosku.

Planowana nowela ma też umożliwić organom rejestrującym pobieranie danych o pojeździe sprowadzonym z państwa członkowskiego UE przed jego zarejestrowaniem na terytorium RP. Dane mają być pobierane z ewidencji organu państwa członkowskiego UE, w którym pojazd był wcześniej zarejestrowany. Oznacza to również, że organy rejestrujące innych państw członkowskich będą mogły pobierać takie dane z polskiej Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Kiedy nowe przepisy zostaną zatwierdzone przez rząd?

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to czerwiec 2025 r. Następnie projekt noweli trafi do Sejmu.