Zdaniem ministra finansów rządy "27" powinny skupić się na wzroście gospodarczym i zrzuceniu regulacyjnych ciężarów, które przeszkadzają firmom w prowadzeniu działalności gospodarczej.

- Dla mnie jest rzeczą absolutnie jasną, że musimy w ramach Unii Europejskiej działać spójnie i wspólnie reagować na potencjalny wzrost napięć handlowych - powiedział w rozmowie z DGP minister finansów Andrzej Domański, który uczestniczy w Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) w Davos.

Europejczycy obawiają się, że nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump będzie dążył do wywołania podziałów w UE, np. poprzez zawieranie umów wyłącznie z wybranymi państwami. - Jedność jest niezwykle istotna i będziemy jej bronić - komentował Domański.

W podobnym tonie wypowiadał się niedawno wicekanclerz i minister gospodarki Niemiec Robert Habeck. - Europa musi trzymać się razem - powiedział w wywiadzie dla Deutschlandfunk.

Działania nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i ich wpływ na światową gospodarkę były jednym z głównych tematów rozmów podczas tegorocznej edycji WEF. Trump utrzymuje bowiem, że nałoży dodatkowe cła na towary importowane m.in. ze Starego Kontynentu.

W czwartkowym przemówieniu na WEF mówił, że “UE traktuje nas bardzo niesprawiedliwie, bardzo źle”. - Oni bardzo utrudniają sprowadzanie produktów do Europy, a mimo to oczekują, że będą sprzedawać swoje produkty w Stanach Zjednoczonych. Mamy przez to setki miliardów dolarów deficytu handlowego. Zamierzamy coś z tym zrobić - komentował prezydent.

Stany Zjednoczone są największym odbiorcą towarów z UE. Odpowiadają za prawie jedną piątą eksportu z państw należących do bloku.

Domański, którego zapytaliśmy, czy UE odpowie na działania Waszyngtonu cłami odwetowymi, tłumaczy, że “jest za wcześnie na tego typu spekulacje”. - Musimy poczekać i zobaczyć co się wydarzy. Dopiero wtedy będziemy mogli sformułować naszą odpowiedź - stwierdził. Podkreślił przy tym, że polityka handlowa znajduje się w domenie Komisji Europejskiej.

Zdaniem ministra finansów rządy “27” powinny w pierwszej kolejności “skoncentrować się na tym, co dzieje się wewnątrz UE”. - Musimy skupić się na wzroście gospodarczym i zrzuceniu wielu regulacyjnych ciężarów, które przeszkadzają firmom w prowadzeniu działalności gospodarczej - podkreślał.

Przekonywał przy tym, że w interesie USA i UE jest utrzymanie jak najlepszych relacji gospodarczych. - Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska to najbliżsi sojusznicy - skwitował.