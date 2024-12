Przedsiębiorca, który wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, nie zapłaci go od równowartości kosztów mediów refakturowanych na najemcę i przez niego zwróconych – orzekł WSA w Białymstoku.

Zagadnienie to jest przedmiotem wielu sporów z fiskusem w przeciwieństwie do zwrotu kosztów przy najmie prywatnym. Tu dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że jeżeli z umowy najmu wynika, że najemca jest zobowiązany do ponoszenia opłat eksploatacyjnych, za media itp., to wynajmujący płaci ryczałt tylko od czynszu. Pisaliśmy o tym w artykule „Prywatny najem w wyjaśnieniach fiskusa” (DGP nr 195/2024).

Co innego – zdaniem dyrektora KIS – gdy wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą. Na problem ten zwróciliśmy uwagę w artykule „Opłaty za media nie zawsze poza przychodami wynajmującego” (DGP nr 2/2024).

Czego dotyczył spór

W sprawie rozpatrzonej przez białostocki sąd chodziło o mężczyznę, który prowadzi działalność w zakresie gastronomii oraz wynajmu i dzierżawy nieruchomości. Wynajmuje lokale usługowe, których jest właścicielem i które wprowadził do firmowej ewidencji środków trwałych. Z fiskusem rozlicza się w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Zgodnie z zawartymi umowami najmu mężczyzna refakturuje na najemców koszty zużycia mediów (w tym prądu, gazu, energii cieplnej, wody) oraz opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci. Robi to na podstawie faktur i zestawień, które dostaje od dostawców mediów i wspólnoty mieszkaniowej. Natomiast kwoty podatku od nieruchomości refakturuje na podstawie decyzji podatkowych wydanych przez poszczególne gminy.

Przedsiębiorca był przekonany, że jego przychodem z najmu jest tylko czynsz, który dostaje od najemców, bo tylko on – jak tłumaczył – jest dla niego przysporzeniem majątkowym. Uważał, że nie są nim kwoty, które refakturuje na najemców, bo – jak argumentował – pełni on tu funkcję jedynie pośrednika w opłacaniu kosztów mediów, opłat eksploatacyjnych i podatku od nieruchomości na rzecz odpowiednio gestorów mediów i urzędu gminy.

Jest przychód

Nie zgodził się z nim dyrektor KIS. W interpretacji z 5 lipca 2024 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.402.2024.1.WS) stwierdził, że przychodem z działalności gospodarczej są również koszty opłat za media oraz podatku od nieruchomości – i to zarówno, gdy są one uwzględnione w kwocie czynszu za najem, jak i wówczas, gdy są one refakturowane. Uzyskany z tego tytułu przychód jest zaliczany do przychodów z najmu składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, a więc do przychodów z działalności gospodarczej – wyjaśnił fiskus.

To tylko zwrot wydatków

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku przyznał rację przedsiębiorcy. Orzekł, że nie można zaliczać do przychodu z działalności gospodarczej zwróconych wydatków. Przypomniał, że przychodem są tylko kwoty należne, które podatnikowi przysługują realnie, definitywnie i trwale (art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 776 ze zm.).

Jako przykład przysporzenia realnego, definitywnego i ostatecznego sąd wskazał na kwotę czynszu. Orzekł natomiast, że takim przysporzeniem nie jest w żadnym wypadku zwrot przez najemców kwot z tytułu poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków za zużyte przez najemców media.

Sąd zwrócił uwagę na to, że w świetle art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT nie można zaliczać do przychodu z działalności gospodarczej zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Przy czym w ryczałcie warunek ten nie ma nawet znaczenia, bo podstawą opodatkowania jest tu przychód i z oczywistych względów brak jest możliwości uwzględnienia kosztów w podstawie opodatkowania. Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

Autor jest doradcą podatkowym

