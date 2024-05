Francja "wspiera Międzynarodowy Trybunał Karny", którego prokurator zwrócił się o wydanie nakazów aresztowania przywódców Izraela, w tym premiera Benjamina Netanjahu - oświadczyło ministerstwo spraw zagranicznych Francji. Komitet Żydów Amerykańskich jest oburzony decyzją prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego o złożeniu wniosku z nakazów aresztowania premiera i ministra obrony Izraela.

"Francja wspiera Międzynarodowy Trybunał Karny, jego niezależność i walkę z bezkarnością w każdej sytuacji" – napisała francuska dyplomacja w komunikacie prasowym dotyczącym tych nakazów aresztowania.

"Francja potępiła 7 października antysemickie masakry dokonane przez Hamas. Ta grupa terrorystyczna przyznała się do barbarzyńskich ataków skierowanych przeciwko ludności cywilnej, którym towarzyszyły akty tortur i przemocy seksualnej, które sama udokumentowała" - głosi komunikat.

Francja o decyzji MTK w sprawie Netanjahu

Odnośnie Izraela MSZ w Paryżu podkreślił, że "Francja od wielu miesięcy zwraca uwagę na konieczność ścisłego przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego, a w szczególności o niedopuszczalnym charakterze strat cywilnych w Strefie Gazy i niewystarczającym dostępie pomocy humanitarnej".

Nakaz aresztowania premiera Netanjahu

Prokurator MTK Karim Khan wniósł o nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu i ministra obrony tego kraju Joawa Gallanta oraz trzech przywódców Hamasu - Jahji Sinwara, Mohammeda Deifa i Ismaila Hanije - "w związku z uzasadnionymi podejrzeniami o ich odpowiedzialność za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione od października 2023 r. na terytorium Izraela i Strefy Gazy".

USA o decyzji MTK w sprawie Netanjahu

Wniosek prokuratora MTK potępiły natomiast Stany Zjednoczone. "To, co dzieje się w Gazie, nie jest ludobójstwem. Odrzucamy to. Stoimy po stronie Izraela" – podkreślił prezydent Joe Biden.

Biden powtórzył, że to Izrael był ofiarą był ataku Hamasu z 7 października, w wyniku którego zginęło 1200 osób a ponad 240 zostało uprowadzonych. Podkreślił, że nie ma żadnej równoważności między Izraelem a Hamasem.

Zapewnił, że wsparcie USA dla bezpieczeństwa Izraelczyków pozostaje "niewzruszone".

Komitet Żydów Amerykańskich o moralnym skandalu

"Jest to moralny skandal, oparty na rażących kłamstwach, które zaszkodzą wiarygodności Trybunału, całkowicie podważą jego podstawowy mandat i ośmielą wrogów demokracji na całym świecie" - napisał Komitet Żydów Amerykańskich w swym oświadczeniu.

"Jak każdy naród, Izrael ma nieodłączne prawo do samoobrony zapisane w artykule 51. Karty Narodów Zjednoczonych. W odpowiedzi na brutalny atak Hamasu z 7 października, podczas którego zamordowano ponad 1200 osób, tysiące zostało rannych, a ponad 240 porwano, izraelskie działania wojskowe przeciwko Hamasowi zostały przeprowadzone z wykorzystaniem wojskowego kodeksu postępowania, który ma na celu ochronę życia cywilnego. Oskarżenia prokuratora zakładają coś przeciwnego - że intencją Izraela było celowe krzywdzenie niewinnych" - głosi oświadczenie AJC.

"Fakt, że (prokurator) Khan dąży do jednoczesnego wydania nakazów przeciwko przywódcom Hamasu, tworząc w ten sposób fałszywą równoważność między przywódcami demokratycznego kraju a przywódcami ludobójczej organizacji terrorystycznej, jest odrażający, głęboko obraźliwy i jeszcze bardziej wskazuje na hipokryzję tego dążenia" - podkreślił AJC.

"Stanowisko AJC było konsekwentne i jest podzielane przez rządy, w tym USA: Międzynarodowy Trybunał Karny nie ma jurysdykcji do wykonania tych nakazów" - oświadczył Komitet Żydów Amerykańskich.

Prokurator MTK o odpowiedzialności za śmierć cywilów

Biuro prokuratora uznało, że trzej przywódcy ruchu ponoszą odpowiedzialność karną za śmierć setek izraelskich cywilów i wzięcie co najmniej 245 zakładników w atakach Hamasu. Khan ponowił apel o natychmiastowe uwolnienie wszystkich zakładników porwanych z Izraela.

Premierowi i ministrowi obrony Izraela prokurator MTK zarzucił zbrodnie, w tym używanie głodu jako metody prowadzenia wojny, umyślne powodowanie wielkiego cierpienia, zabójstwa, kierowanie ataków na ludność cywilną i prześladowanie.