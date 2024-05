Smutna wiadomość dla mieszkańcy Chełmży (woj. kujawsko-pomorskie) i okolic. Firma Bioetanol AEG, która funkcjonowała od 1947 r., ogłosiła upadłość. Wszyscy zatrudnieni w zakładzie stracą pracę. Jakie są powody zakończenia działalności znanego w całym regionie zakładu?

Produkowali alkohol od 77 lat

Bioetanol AEG swoją działalność rozpoczął tuż po II wojnie światowej, a konkretnie w 1947 r. Firma przez wiele lat produkowała różne rodzaje alkoholu etylowego. Między innymi surowy, rektyfikowany i odwodniony. Zakład swoją siedzibę miał w Chełmży, w woj. kujawsko-pomorskim. Do 2003 r. był częścią cukrowni, później funkcjonował samodzielnie.

Dlaczego firma upadła? "Wojna w Ukrainie"

Ostatnie lata były dla Bioetanol AEG trudne. Firma próbowała ratować się środkami z funduszy pomocy publicznej, ale to niewiele dało. Duże problemy zaczęły się w 2020 r. Tylko w 2023 r. Bioetanol AEG uzyskał 2.4 mln zł z programu "Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.".



– 25 marca zgłosiłem wniosek o upadłość. Sąd do tej pory nie rozpatrzył tego wniosku. Spodziewam się jednak, że lada dzień to nastąpi. Jeszcze w pewnym momencie chcieliśmy odwlekać upadłość. Miałem nowego potencjalnego inwestora. On jednak w ubiegłym tygodniu wycofał się i nie sądzę, żeby dłużej dało się odwlekać tę sprawę. W maju, w czerwcu najdalej będzie ogłoszona ostateczna upadłość –powiedział prezes firmy Bioetanol AEG, Krzysztof Grabowski, którego cytuje gazeta.pl.



–Wojna w Ukrainie to praprzyczyna naszej upadłości. W czwartym kwartale 2022 r. Polska otworzyła szeroko granice na płody rolne z Ukrainy. Między innymi kukurydzę, która jest głównym surowcem w produkcji etanolu na cele paliwowe, chemiczne, a także spożywcze. W związku z tanią ukraińską kukurydzą spadły ceny alkoholu. Nasze przedsiębiorstwo jest wyjątkowe pod tym względem, dlatego że nie prowadzimy produkcji alkoholu ze zbóż – zaznaczył szef Bioetanol AEG.

Ile osób straci pracę?

– Normalnie nasza firma zatrudniała 70, a nawet 90 pracowników w wysokim sezonie. W ciągu ostatnich lat musiałem redukować tę liczbę, więc tak naprawdę można mówić o utracie co najmniej 70 miejsc pracy – dodał prezes Grabowski. Wszyscy mają otrzymać wypowiedzenia z końcem maja. W związku z tym, obowiązki pełnić będą najpóźniej do końca sierpnia 2024 r.