W ostatnich latach zwiększa się w naszym kraju zainteresowanie polskim wojskiem i jego zasobami. Jednym z głównych powodów jest oczywiście konflikt zbrojny tuż za naszymi granicami, na Ukrainie. Czym dysponują nasze Siły Powietrzne? Jakie mamy samoloty, bomby i pociski?

Samoloty F-16 w Polsce. Od kiedy?

Polskie Siły Powietrzne dysponują samolotami F-16 od 2006 r. Pierwsze egzemplarze nowoczesnych myśliwców wielozadaniowych F-16 Fighting Falcon zostały dostarczone Polsce w ramach programu modernizacji polskiej armii i zastąpiły starsze modele samolotów, takie jak MiG-29 i Su-22. Zakup F-16 był kluczowym elementem zwiększenia zdolności obronnych Polski oraz integracji z systemami obrony powietrznej NATO.



Warto wspomnieć, że do przetargu stanęły też szwedzki Gripen i francuski Mirage 2000. Ostatecznie polskie władze zdecydowały się na amerykańskie F-16, zakupiono wtedy 48 sztuk.

Jakie samoloty oprócz F-16?

Pomimo posiadania amerykańskich samolotów F-16, wciąż w użyciu pozostają postsowieckie maszyny. Na stanie mamy 14 myśliwców MiG-29 i 18 sztukSu-22. Najnowszym nabytkiem polskiego wojska jest 12 samolotów szkolno-bojowych FA-50GF. W latach 2025-28 ma dołączyć do nich kolejne 36 samolotów z Korei Południowej (FA-50PL). Z kolei w latach 2026-30 mają się pojawić dwie eskadry (32 maszyny) samolotów piątej generacji F-35A.

Pociski

Polskie wojsko dysponuje pociskami JASSM, w liczbie 110 sztuk. Zasięg podstawowej wersji to ponad 370 km, z kolei rozszerzona może uderzać w cele oddalone nawet o 1000 km. Te pociski mogą być przenoszone zarówno przez samoloty F-16, jak i F-35.



Dysponujemy też pociskami AGM-154 JSOW. Ich zasięg to maksymalnie 130 km, ale w praktyce zwykle nieco mniej. Warto też wspomnieć o zakupie 360 sztuk (część z nich wystrzelano podczas ćwiczeń) rakiet ziemia-powietrze AGM-65G Maverick. Pocisk z uwagi na wiek i brak większych perspektyw, jest zintegrowany z F-16 oraz FA-50, ale nie będzie go używać F-35.

Bomby lotnicze

Podstawą naszego wyposażenia są bomby lotnicze Mark 82 i Mark 84 o wadze kolejno 227 kg i 909 kg. Te pierwsze możemy produkować w Zakładach Chemicznych NITRO-CHEM S.A. Zakupiliśmy łącznie ponad 1100 sztuk Mk82 i ponad 300 sztuk Mk84. To bomby, w przypadku których trafienie w mały cel nie jest możliwe.



Zupełnie inaczej jest z kierowanymi bombami. Do omawianych bomb zaliczamy GBU-12 Paveway II, GBU-24 Paveway III i GBU-49 Enhanced Paveway II. Bomba kierowana to taka, do której dodajemy usterzenie oraz elektronikę, która będzie nią sterować.



Kolejną rodziną bomb jest JDAM. Możemy wyróżnić trzech przedstawicieli tej rodziny. Są to: GBU-31 JDAM, GBU-38 JDAM i GBU-54 LJDAM (laser JDAM). GBU-38 i GBU-54 oparte są na bombie Mk82, a GBU-31 na bombie Mk84.

Czym strzelać z samolotów?

Jeśli chodzi o pociski powietrze-powietrze, to posiadamyAIM-120C-5 oraz AIM-120C-7. Umożliwiają atakowanie celów oddalonych nawet o 105-120 km. Z kolei do walki na krótszych odległościach służy pocisk AIM-9X, z mniejszymi wymiarami, zasięgiem i głowicą. Zakupiliśmy łącznie 271 sztuk tego uzbrojenia.