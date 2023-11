Przedłużenie wakacji kredytowych, zamrożenie cen energii i przedłużenie 0 proc. VAT na żywność to trzy sprawy, którymi Sejm musi zająć się już teraz - uważa premier Mateusz Morawiecki. Przekazał, że poprosił marszałka Sejmu Szymona Hołownię o spotkanie w tej sprawie.

Szef rządu podkreślił w czwartek we wpisie na platformie X, że przedłużenie wakacji kredytowych, zamrożenie cen energii i przedłużenie 0 proc. VAT na żywność to trzy sprawy, którymi Sejm musi zająć się już teraz.

"Panie Marszałku - nie ma na co czekać i nie ma o co się spierać!" - zwrócił się do Szymona Hołowni premier.

"Wprowadziliśmy te mechanizmy w trudnych czasach już parę lat temu i warto to kontynuować. Dzięki temu Polacy nie musieli płacić ogromnych rachunków i nie zapłacą więcej w przyszłym roku. Nie ma na co czekać i nie ma o co się spierać, bo bezpieczeństwo finansowe Polaków to sprawa, w której powinniśmy być zjednoczeni" - zaznaczył.

Premier poinformował, że poprosił marszałka Hołownię o spotkanie w tej sprawie.

"Tu nie ma co szukać trzeciej drogi, tylko wybrać tę, która się sprawdziła. W ostatnich latach osłanialiśmy Polaków przed kryzysem kolejnymi tarczami. Zadziałaliśmy szybko i skutecznie. Dlatego dziś nie warto zawracać kijem Wisły. Interes Polaków jest ważniejszy, niż interes polityczny" - stwierdził Morawiecki.

"Działajmy wspólnie dla bezpieczeństwa finansowego polskich rodzin" - dodał.(PAP)

reb/ itm/