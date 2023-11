Premier Mateusz Morawiecki na 100 proc. stworzy nowy rząd, ale uzyskanie dla niego wotum zaufania będzie ekstremalnie trudne, szanse są 10 proc. - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek (PiS). Pytany, czy dostał propozycję od premiera wejścia do tego rządu, odpowiedział, że nie.

Czarnek: Nie dostałem propozycji wejścia do rządu

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek we wtorek w Radiu Zet pytany był m.in. o to, kiedy premier Mateusz Morawiecki przedstawi skład swojego nowego rządu.

"Najpóźniej do 27 listopada zgodnie z przepisem artykułu 154. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej" - odpowiedział.

Czarnek zapytany został także czy dostał propozycję wejścia do tego rządu odpowiedział: "Nie, nie dostałem". Odpowiadając na pytanie, co odpowie Morawieckiemu, jak dostanie taką propozycję, powiedział: "Jeżeli pan premier będzie tego zdania, że mam kontynuować swoją misję, to będę ją kontynuował".

Rząd na 100 proc., wotum zaufania na 10 proc.

Minister odnosząc się do stwierdzenia, że podobno połowa rządu ma się zmienić, powiedział: "Wiadomo, że musi być on podkoalicyjny. W związku z tym każda decyzja pana premiera będzie tutaj dobra".

"Musi to być rząd, który będzie pokazywał wolę pana premiera zjednania sobie przynajmniej części posłów z poszczególnych ugrupowań, którzy będą chcieli opowiadać za +Dekalogiem Polskich Spraw+ i będą w Koalicji Polskich Spraw. To jest zupełnie oczywiste".

Czarnek odniósł się do pytania, ile daje szans premierowi Morawieckiemu: "Ja mówiłem, że stworzy rząd na 100 proc., natomiast uzyskanie wotum zaufania w tym Sejmie będzie ekstremalnie trudne". "Powiedzmy, że 10 proc." szans - dodał.

13 listopada podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję Rady Ministrów, która do czasu powołania nowego rządu będzie nadal sprawować obowiązki, a następnie - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami - desygnował Mateusza Morawieckiego na premiera.(PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

