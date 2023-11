Agnieszka Kaczmarska podała się do dymisji, nowym szefem Kancelarii Sejmu będzie Jacek Cichocki - powiedział w środę w TVN24 marszałek Sejmu Szymon Hołownia. To mój wieloletni współpracownik; jest absolutnie kryształowym człowiekiem, skrajnie uczciwym, typem państwowca - podkreślił Hołownia.

"To prawda, podała się pani minister do dymisji. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o ten okres przejściowy, to pani minister jest bardzo pomocna, bardzo wdraża też moją ekipę do działania. Ta dymisja będzie mogła wejść w życie po tym, kiedy uzyskam opinię (sejmowej) komisji regulaminowej" - powiedział Hołownia.

Przekazał, że nowym szefem Kancelarii Sejmu ma zostać Jacek Cichocki - b. minister w rządach premiera Donalda Tuska i Ewy Kopacz, który od kilku lat współpracuje z Szymonem Hołownią (Polska 2050 Trzecia Droga).

"To mój wieloletni współpracownik jeszcze od czasu kampanii prezydenckiej, człowiek, do którego mam zaufanie, i człowiek, o którym obok Władysława Kosiniaka-Kamysza mogę powiedzieć, że jest absolutnie kryształowym człowiekiem, skrajnie uczciwym, typem państwowca" - powiedział marszałek Sejmu. (PAP)

