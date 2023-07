Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan omówił we wtorek w Wilnie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem relacje Ankary z Unią Europejską i kwestię walki z terroryzmem.

Turecki prezydent spotkał się z szefami rządów Wielkiej Brytanii i Francji w kuluarach organizowanego w stolicy Litwy szczytu NATO - poinformował prezydencki dyrektoriat ds. komunikacji.

Podczas rozmów poruszono tematy stosunków dwustronnych, walki z terroryzmem, procesu akcesyjnego Turcji do UE oraz członkostwa Szwecji w NATO.

Erdogan wyraził w poniedziałek zgodę na przekazanie tureckiem parlamentowi wniosku o akcesję Szwecji do NATO i zapewnił, że zostanie on ratyfikowany - poinformował w poniedziałek szef NATO Jens Stoltenberg.Wcześniej tego dnia prezydent Turcji oświadczył, że Unia Europejska powinna "otworzyć drogę" do członkostwa Turcji w bloku 27 europejskich państw, zanim turecki parlament zaakceptuje prośbę Szwecji o członkostwo w NATO.

Biuro Erdogana poinformowało, że w ramach szczytu odbędzie on również rozmowy dwustronne z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem USA Joe Bidenem. "Prawdopodobnie prezydent Erdogan porozmawia również w środę z premierem Grecji Kyriakosem Micotakisem oraz premier Włoch Giorgiom Meloni" - dodano.

Z Wilna Jakub Bawołek (PAP)

jbw/ adj/