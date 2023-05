Słuchając tego, co mówią politycy PO, można być pewnym, że oni rozwiązania prospołeczne i socjalne zlikwidują gdy obejmą władzę – powiedziała w wywiadzie dla i.pl marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

"Jeśli chodzi o realizowane programy społeczne to tylko my jesteśmy gwarantem ich kontynuacji, a także wprowadzania nowych. Słuchając tego, co mówią politycy PO, można być pewnym, że oni rozwiązania prospołeczne i socjalne zlikwidują. Będą mamić: kryzys, inflacja, rozdawnictwo, zadłużenie, zaciskanie pasa etc. Wystarczy się wsłuchać w to, co teraz mówią politycy opozycji oraz ich eksperci. Nie miejcie państwo żadnych złudzeń, że będzie inaczej" - powiedziała marszałek.

Podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości", która odbyła się w poprzedni weekend, prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że od nowego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł, a także, od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

Marszałek była pytana przez i.pl o to, czy budżet państwa stać na te obietnice.

"Nigdy nie składaliśmy i nie składamy obietnic bez pokrycia. W 2015 r. także prezentowaliśmy nasz program, który został skonstruowany po bardzo wielu spotkaniach z wyborcami. Zawsze tak robiliśmy. Chyba wszyscy dokładnie pamiętamy co dzisiejsza opozycja, a wówczas rządzący, mówili o +500 Plus+ – że pieniędzy nie ma i nie będzie, że ten program, jeśli będzie wdrożony, spowoduje katastrofę finansów publicznych, gwałtowny wzrost inflacji i inne kasandryczne przepowiednie. Czy coś z tych słów się spełniło? Nie" - powiedziała.

"Jesteśmy odpowiedzialni. Nie rzucamy słów na wiatr, nie obiecujemy gruszek na wierzbie. Rozsądnie liczymy pieniądze i dlatego odpowiedzialnie wprowadzaliśmy program "Rodzina 500 Plus". Miał on – po pierwsze – zlikwidować ubóstwo, które miało twarz dziecka oraz podnieść godność rodziny, zwłaszcza wielodzietnej, wcześniej traktowanej często jako patologia. Dzisiaj, dzięki naszym programom, rodzina jest w centrum uwagi, zaś duże rodziny – cieszą się szacunkiem i podziwem. To jest sukces +500 Plus+. Po drugie – program miał rozpocząć zawalczenie o demografię" - dodała.

Marszałek zapowiedziała ponadto, że posłowie zajmą się projektem ustawy wprowadzającej 800 plus jak tylko trafi ona do Sejmu.

"Jeśli tylko projekt będzie gotowy wówczas Sejm się nim zajmie. Zapewniam, że z programem 800 plus zdążymy na czas. Rodziny, które otrzymują 500 plus na pewno doskonale pamiętają i wiedzą, że był podany termin, którego dotrzymaliśmy, a pieniądze na program znaleźliśmy. Prawo i Sprawiedliwość jest partią wiarygodną. W 2015 r. pokazaliśmy, że można być uczciwym, że politycy mogą dotrzymywać słowa" - powiedziała Witek.(PAP)