"Nova Poszta Polska" do końca marca otworzy w Polsce 10 nowych placówek, zwiększając łączną ich liczbę do 30, a do połowy lata w Polsce będzie ich ponad 50, poinformował w niedzielę portal zn.ua, powołując się na wypowiedź prezesa "Nova Poszta Polska" Dmytro Werguna.

Od października firma uruchomiła w Polsce 20 placówek (min. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Lublinie, Katowicach) i otrzymała oficjalny status operatora pocztowego w Polsce. Reklama „Do końca marca planujemy otworzyć kolejnych 10 nowych placówek. W Olsztynie, Radomiu, Kielcach, Opolu, Częstochowie, Bielsku-Białej. Już 27 marca zostaną otwarte oddziały w Jeleniej Górze i Białymstoku. Tym samym wszystkie 16 województw zostanie objętych w czerwcu naszymi usługami” – powiedział prezes Dmytro Wergun. „Według planów do końca czerwca w Polsce będzie 50 placówek, a do końca roku możemy osiągnąć ich jeszcze większą liczbę” - dodał. Ukraińska spółka "Nova Poszta" zajmująca się świadczeniem usług pocztowych, kurierskich i logistycznych posiada w Ukrainie 8,5 tys. placówek i 13,6 tys. paczkomatów. Poza granicami Ukrainy działa w ponad 20 krajach. Reklama Od października do marca "Nova Poszta Polska" odprawiła ponad 150 tysięcy przesyłek. W tym okresie z usług firmy skorzystało w Polsce 132 tys. klientów, 8,5 proc. z nich to obywatele Polski, poinformował prezes Dmytro Wergun.(PAP) wr/ tebe/