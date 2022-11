– W Polsce i na Węgrzech oprogramowanie szpiegujące jest częścią systemu kontroli i opresji obywateli, dziennikarzy, polityków – uważa holenderska europosłanka Sophie in ’t Veld. Członkini komisji śledczej Parlamentu Europejskiego ds. inwigilacji przedstawiła we wtorek szkic raportu dotyczącego nadużyć w wykorzystaniu tego typu systemów w państwach członkowskich. Raport, do którego pełnej wersji dotarliśmy, liczy ponad 180 stron i pokazuje, jak szeroko w krajach Unii stosowane były w ostatnich latach programy szpiegujące (ang. spyware). Jak wynika z ustaleń europosłów, tylko izraelska firma NSO Group sprzedała program Pegasus do co najmniej 14 krajów UE . A to niejedyny dostawca tego typu oprogramowania.