"Otrzymaliśmy oficjalnie od strony niemieckiej aktualne wyniki badań wody. Nie stwierdzono obecności rtęci. Analizy po obu stronach granicy wykazują wysokie zasolenie. W Polsce trwają kompleksowe badania toksykologiczne. Poinformujemy o kolejnych wnioskach" – podała minister na Twitterze.

Reklama

W piątek w rbb24.de Vogel podkreślił, że nadal prowadzone są badania w kierunku wysokiego stężenia rtęci odnotowanego na Odrze w poprzednich dniach. Ale, jak powiedział, według obecnego stanu wiedzy rtęć nie była jednak wprowadzona do Odry w takich ilościach, że mogło to spowodować śmierć ryb.

Reklama

Tu przeczytasz więcej na temat nowych ustaleń niemieckich laboratoriów

Od końca lipca obserwowany był pomór ryb w Odrze na odcinku od Oławy w dół. Śnięte ryby zaobserwowano również m.in. w okolicach Wrocławia. Wędkarze wyłowili ich co najmniej kilka ton. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu bada sprawę śniętych ryb w Odrze od chwili otrzymania pierwszego zgłoszenia pod koniec lipca. Zakaz wstępu do Odry został wprowadzony w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i w dolnośląskim.(PAP)

pif/ joz/